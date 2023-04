Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne per Gemma Galgani?/ “L’ho perdonata e…”

Giorgio Manetti e il presunto ritorno a Uomini e Donne

Giorgio Manetti tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Da quando è tornato ufficialmente single, sono tante le voci in merito, ma oggi, ad aggiungere dettagli è il settimanale Nuovo Tv che, su un eventuale ritorno del cavaliere toscano nel dating show di canale 5, scrive: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“.

Un’ipotesi che, per il momento, restate tale, ma che in futuro, potrebbe concretizzarsi soprattutto per il grande seguito che Giorgio ha sempre avuto insieme a Gemma Galgani. Tornare nel parterre del trono over significherebbe anche rivedere Gemma Galgani che continua a cercare l’amore in tv. Come reagirebbe il Manetti di fronte alla richiesta della dama di avere un incontro per chiarire ciò che è rimasto in sospeso?

Giorgio Manetti e il rapporto con Gemma Galgani

Nessuna chiusura da parte di Giorgio Manetti ad un eventuale incontro con Gemma Galgani. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, il cavaliere toscano ha raccontato di ricordare benissimo quel 4 settembre 2015 quando la dama torinese, nello studio di Uomini e Donne, annunciò l’intenzione di chiudere la storia, ma di averla anche perdonata aggiungendo di considerarla “una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”.

“L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, ha aggiunto Giorgio sulle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti.











