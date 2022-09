Giorgio Olivieri, ex mariti e figli di Susanna Messaggio/ Vita privata della showgirl

Susanna Messaggio: la vita privata e i primi due matrimoni

Susanna Messaggio è oggi ospite di Serena Bortone nel nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno. La showgirl, oltre ad aver a lungo lavorato in televisione al fianco dei più grandi, come Mike Bongiorno, ha anche fatto parlare di sé per la sua travagliata vita privata. Nel corso della sua vita ha infatti avuto ben tre matrimoni e due figli, Martina e Jacopo, oltre al dolore per aver perso la primogenita Alice nel 1992 poco dopo il parto. Delle sue relazioni la showgirl aveva parlato in un’intervista a quotidiano.net.

La Messaggio si sposò per la prima volta da adolescente: “Con il primo mi sono sposata a 17 anni e mezzo. Era la classica cotta della ragazzina. Lui era più grande di me di 10 anni e l’ho seguito in Germania. Dopo 5 anni eravamo cambiati entrambi, non avevamo figli così abbiamo deciso di lasciarci, anche perché lui aveva fatto cose diciamo così non tollerabili“. La coppia si separò quando lei aveva 22 anni. A seguire, conobbe un altro uomo con il quale si sposò: “Credevo di aver trovato l’uomo della mia vita, un giovane tedesco avvocato“.

Susanna Messaggio, i figli e l’amore con l’attuale marito Giorgio Olivieri

Il matrimonio di Susanna Messaggio con il suo secondo marito è stato segnato da un profondo dolore. La coppia, infatti, vide la loro primogenita Alice nascere e morire poco dopo il parto. Era il 1992: “Abbiamo avuto la prima figlia che purtroppo è morta piccola per un problema cardiocircolatorio. Riprendermi è stata dura. Quell’avvenimento ha imposto un cambio alla mia vita, mio marito era confuso, non si ricordava più di essere sposato“. La coppia, dopo il doloroso lutto, ha poi avuto una figlia di nome Martina.

Archiviato il secondo matrimonio, Susanna Messaggio non si è abbattuta e a 40 anni ha trovato il vero amore, al fianco dell’attuale marito Giorgio Olivieri, sposato nel 2005. Nell’intervista rilasciata a quotidiano.net aveva svelato: “Non avrei pensato di trovare un nuovo amore. Invece a 40 anni ho avuto l’autentico colpo di fulmine. Una sera ci siamo addormentati sul divano e al mattino Martina, che aveva 9 anni, ci ha trovati uno accanto all’altro sul divano. L’ha svegliato e gli ha detto: ‘O tu sei gay oppure potresti essere il nuovo fidanzato della mamma che sarebbe anche ora’. Nonostante la mia età, abbiamo avuto un figlio, Jacopo“.











