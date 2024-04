Carlo Conti condurrà Sanremo 2025 con Leonardo Pieraccioni Giorgio Panariello?/ Arriva la replica ai rumor

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025? Sempre più certo il nome di Carlo Conti con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello

Con Amadeus fuori dai giochi dopo aver scelto di lasciare la Rai per approdare sul Nove l’unico nome possibile di conduttore del Festival di Sanremo 2025 è quello di Carlo Conti. Da mesi si vocifera che al volto familiare di Rai1, al timone di programmi di successo come Tale e Quale Show e tutti i suoi spin-off venga affidato il timone della kermesse canora più importante del nostro Paese e tali indiscrezioni si fanno ogni giorno più insistenti tanto da renderlo quasi certezza.

E l’ultimo ordine in tempo a rilanciare il rumor è il sito di TvBlog. Stando a quanto riporta Blogo, infatti, sarebbe Carlo Conti il prescelto per il dopo Amadeus al Festival di Sanremo 2025 e non da solo ma calcherebbe il palco dell’Ariston con due colleghi, ma soprattutto amici, di vecchia di data Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Tuttavia tale Trio genera già delle perplessità, se è vero che da alcuni anni riempiono con successo i Teatri italiani con il loro spettacolo dall’altro lato non è detto che il Trio possa funzionare bene anche all’Ariston. Ed inoltre mentre Carlo Conti ha condotto con successo le edizioni 2015, 2016 e 2017, altrettanto non si può dire di Giorgio Panariello e la sua non memorabile edizione di Sanremo 2006.

Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025? Tutti i nodi da sciogliere

Vanity Fair e Fatto Quotidiano Magazine, inoltre, fanno notare tutta una serie di nodi da sciogliere circa la conduzione di Carlo Conti del Festival di Sanremo 2025. Innanzitutto il paragone d’obbligo con il predecessore Amadeus e le sue cinque edizioni da record e poi un altro punto ambiguo è la questione della direzione artistica separata dalla conduzione. Nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, tuttavia, Carlo Conti sembra aprire le porte alla conduzione anche con queste limitazioni e rischi. “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto” ha ammesso lasciando intendere che potrebbe cedere lo scettro della direzione artistica. Mentre sul paragone con Amadeus e Fiorello e se questo gli dà ansia ha smentito: “Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr)! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno”.

Insomma, la replica di Carlo Conti lascia aperto uno spiraglio circa la conduzione del Festival di Sanremo 2025 e nel frattempo le indiscrezioni e i rumors si susseguono. Non solo circolano i nomi dei possibili conduttori ma anche delle co-conduttrici e co-conduttori. Secondo DipiùTv, infatti, in lizza ci sarebbero le due regine del pop italiano Elodie (che l’ha già co-condotto nel 2021 affiancando proprio Amadeus) ed Annalisa che in quest’ultimi anni è stata spesso in gara. Tuttavia i giochi sono ancora aperti e si tratta solo di ipotesi e suggestioni non di certezze.











