Sanremo 2025, Giorgio Panariello con Carlo Conti e Leonardo Pieraccione alla conduzione/ Il dopo-Amadeus

Sanremo 2025, Carlo Conti in un trio con Leonardo Pieraccione e Giorgio Panariello alla conduzione?

Fervono i preparativi per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello in lizza per la sostituzione di Amadeus al timone dell’evento tanto atteso.

Secondo l’indiscrezione bomba del momento c’é aria di cambiamento in casa Rai, come trapela dalle ultime dichiarazioni di Fiorello rilasciate il Primo Maggio 2024 lasciando trapelare Carlo Conti come l’erede principale di Amadeus in un trio con Leonardo Pieraccione e Giorgio Panariello pronosticato al timone di Sanremo 2025.

“Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr)! -fa sapere intanto rispetto alle parole dell’anticipazione bomba, Carlo Conti, parlando di Sanremo 2025-…Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno”, fa poi sapere ancora il primo papabile erede di Amadeus. Conti, Intanto, il 3 maggio 2024 é atteso alla presentazione della serata dei David di Donatello al fianco di Alessia Marcuzzi, nell’intervista concessa al Corriere della Sera.

Il dopo-Amadeus alla conduzione di Sanremo 2025: lo spoiler bomba!

“Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo”, prosegue poi sibillino il candidato in pole per il dopo-Amadeus al timone di Sanremo 2025 sulle reti TV e streaming Rai, Carlo Conti.

Dopo i vari nomi susseguitisi per il dopo Amadeus, e il ruolo della conduzione al timone di Sanremo 2025, come Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, a prendere le nuove redini del Festival di Sanremo, si fa particolarmente convincente la tripletta di conduttori che si configura tra gli spoiler: Conti, Panariello e Pieraccioni.

