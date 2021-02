Giorgio Panariello/ “Spettacolo? Un mondo pieno di falsi, appena volti l’angolo…”

I fan di Giorgio Panariello da tempo chiedevano di ritrovare il loro beniamino alla conduzione di uno show tutto suo. E adesso è grande la curiosità di vedere come funzionerà il binomio con Marco Giallini, suo partner nel programma “Lui è peggio di me” che prende il via oggi su Rai Tre.

Intervistato col compagno d’avventura da Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia della partenza della trasmissione, Panariello ha spiegato cosa deve attendersi il pubblico: “In scena saremo come vicini di casa, separati da una parete ma in due stanze attigue. Ognuno di noi cercherà di fare il proprio show, in contemporanea. Dato che il pubblico in studio non c’è, ci rivolgiamo ai telespettatori a casa, quindi il terzo elemento in campo sarà la regia di Stefano Vicario, che regge le fila del racconto con le inquadrature. Mentre da una parte e dall’altra entreranno in gioco vari elementi di disturbo: voci, suoni, rumori. Dalla stanza di Marco si sentiranno anche gridolini femminili…“.

Giorgio Panariello: “Questo ambiente è pieno di falsi, appena volti l’angolo…”

Che tra i due si sia venuta a creare una grande sintonia lo si evince anche da alcune delle risposte pronunciate nel corso dell’intervista. Panariello, ad esempio, alla domanda su cosa apprezzi dell’altro replica: “Che Marco non è mai “allineato”“. I due concordano anche sull’unica cosa da cui vogliono tenersi alla larga: “Gli str*nzi. Il nostro ambiente è pieno di falsi, di gente che ti sorride davanti e appena volti l’angolo parla male di te“. Il loro sodalizio è ormai diventata una grande amicizia, tant’è che Giorgio Panariello ha già conosciuto i figli di Giallini: “Bravi ragazzi, Rocco e Diego. Lo adorano, perché Marco è un papà “sui Genesis”, come direbbe lui“. Ma c’è di più: il toscano ha dichiarato di avere “in mente un nuovo progetto“. Per scaramanzia, però, “prima vediamo come va lo show, aspettiamo“.

