Maturità 2022, Prima Prova/ Diretta Esame di Stato, tema italiano: tipologie e tracce

PRIMA PROVA ESAME DI STATO, MATURITÀ: ORARI E DIRETTA LIVE

Tutto pronto, la lunga diretta della Maturità 2022 sta per cominciare: dopo tre anni dall’ultima volta che si è tenuta in presenza, alle ore 8.30 scatta la Prima Prova dell’Esame di Stato 2022, ovvero il caro e vecchio tema d’italiano. Per decisione del Miur, la Prima Prova di Maturità sarà l’unica a carattere nazionale: la Seconda Prova prevista domani sarà infatti diversa per ciascun indirizzo e avrà come oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Per il tema d’italiano invece verranno distribuite questa mattina le 7 tracce con tre diverse tipologie (A, B, e C): ricordiamo che per l’Esame di Maturità 2022 sono attesi sui banchi domani mattina 539.678 studenti e studentesse.

Di questi, ben 262.327 in Licei, 167.718 in Istituti Tecnici e i restano 92.828 in Istituti Professionali. Ogni singola commissione d’esame sarà composta da tutti docenti interni, ad eccezione del Presidente di Commissione che sarà esterno. Gli studenti avranno a disposizione massimo 6 ore per la produzione della Prima Prova e non dovranno dimenticarsi: penna, vocabolario, borraccia d’acqua, non portare fogli a protocollo (verranno consegnati dalla Commissione e saranno bollati), carta d’identità.

Alle ore 8.30 il Miur comunicherà la “chiave digitale” per aprire le singole buste inviate in forma digitale alle scuole di tutto il Paese: a quel punto la Prima Prova in questa diretta Maturità 2022 prenderà finalmente forma, con le 7 tracce con relativi titoli che verranno distribuiti ai candidati.

Una volta ricevuto il plico con le tracce delle tre tipologie di Prima Prova, i maturandi avranno 6 ore di tempo massimo per svolgere una delle 7 tracce disponibili. La Prima Prova della Maturità 2022 consiste, come ribadito dal regolamento del Miur, in tre tipi di tipologia: Tipologia A, analisi e interpretazione del testo letterario (2 tracce); Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce); Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce). Per quanto riguarda l’Analisi del testo, le due tracce proposte saranno con ogni probabilità una brano di prosa e una poesia; per la Tipologia B, ovvero il testo argomentativo, i possibili ambiti saranno di carattere artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Da questa Maturità 2022 una delle tre tracce della Tipologia B sarà obbligatoriamente di storia. Infine, la Tipologia C prevede due tracce legate all’attualità contestualizzate con il percorso di studi effettuato dai candidati.

La Prima Prova di questa diretta Maturità 2022, assieme alla Seconda (a carattere d’istituto) e il colloquio orale in arrivo da lunedì prossimo, concorreranno al punteggio finale dell’Esame di Maturità 2022: come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, la valutazione resta come nel passato in centesimi.

Cambiano però i rapporti tra il credito scolastico accumulato nel triennio e i voti delle prove d’esame: i crediti potranno essere un massimo di 50, mentre i rimanenti vanno suddivisi in max 15 punti per la Prima Prova, max 10 punti per la Seconda Prova e max 25 punti per il colloquio orale. Si potrà ottenere la lode: va ricordato come la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove. Secondo un recente sondaggio stilato da Skuola.net per Adnkronos, sentiti circa 3mila maturandi, il possibile toto-tracce che ha impazzato negli scorsi giorni vede alcuni titoli più in “lizza” di altri: per la Tipologia A della Prima Prova, gli autori più quotati sembrano essere Luigi Pirandello, Gabriele d’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Pascoli e Giacomo Leopardi. Se però ci si concentra sui possibili anniversari, ecco che Giovanni Verga e Pier Paolo Pasolini salgono notevolmente in quotazione. Per la Tipologia B invece possibili tracce potrebbero riguardare i 100 anni dalla Marcia su Roma, come i 150 anni dalla morte di Mazzini, oppure ancora i 30 anni dalle Stragi di Mafia contro i giudici Falcone e Borsellino: il toto-tracce conteneva anche i 200 anni dalla nascita di Louis Pasteur, inventore del vaccino antirabbico e i 30 anni dalla firma trattato di Maastricht, pilastro per la nascita dell’Unione Europa. Sul tema d’attualità spazio a innumerevoli argomenti, anche se guerra Ucraina, ambiente e pandemia Covid restano i temi principalmente “attesi” dai maturandi dell’Esame di Stato 2022.

