La drammatica storia di Giorgio Primicerio a Io Canto Senior

Giorgio Primicerio è uno dei concorrenti di Io Canto Senior 2025 e, nel corso della seconda puntata del talent di Canale 5, ha raccontato parte della sua storia privata, fatta di drammi e di momenti molto complicati. Gerry Scotti ha tenuto che il concorrente le raccontasse in diretta, dopo la sua esibizione sulle note di Apri tutte le porte di Gianni Morandi.

Dalla strada al palco 2025, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: Federica Barbieri, la numero uno del tip tap!

“La mia è stata una vita altalenante, anche bruciante sin dall’inizio perché il giorno del mio compleanno, compivo 7 anni, mio papà ha avuto un grave incidente automobilistico e ci ha lasciati, – ha esordito Giorgio Primicerio su Canale 5, aggiungendo – anche parecchio nei guai perché mia mamma è rimasta vedova a 35 anni con me e mio fratello più grande. È stato un dramma. La beffa è che lui è sopravvissuto a tre campi di concentramento e poi è morto così.”

Yves, pattinatore acrobatico Dalla Strada al Palco: "Mi dicevano ciccione"/ "Oggi la mia vita è cambiata"

Sorpresa per Giorgio Primicerio a Io Canto Senior: arriva il fratello

Dopo questo dramma, il concorrente di Io Canto Senior ha cercato di inseguire il suo sogno, ma anche in quell’occasione un dramma ha stroncato tutto. “Io poi mi sono buttato nel calcio, che era il mio grande sogno, ma a 17 anni, quando stavo per fare il grande salto in Serie A, ho avuto un grave infortunio”. Il fratello, di 4 anni più grande, ha avuto un ruolo fondamentale dopo la morte del padre e, a sorpresa, Giorgio lo riabbraccia nello studio di Canale 5.