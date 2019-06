Giorgio Tambellini/ Confronto in diretta con Francesca De André? (Non è la d’Urso)

Puntata scoppiettante quella di Live non è la d’Urso in onda questa sera su Canale 5. Francesca De André e Gennaro Lillio affronteranno le cinque sfere del programma e pare proprio che in una di queste ci sarà lui: Giorgio Tambellini. Stando a quanto anticipa Sologossip, l’ex fidanzato della De André sarebbe pronto ad avere il fatidico chiarimento. L’ultima volta che Giorgio ha visto Francesca è stata nella Casa del Grande Fratello 16, a seguito di numerose segnalazioni su di lui. Un chiarimento che non ha avuto buon fine e ha anzi portato ad una nuova lite furiosa. Eppure, anche in quella occasione, Giorgio ha confessato che l’avrebbe attesa fuori, per un confronto faccia a faccia. Nessuno si sarebbe aspettato, però, che questo confronto sarebbe arrivato ancora una volta in diretta televisiva.

Giorgio Tambellini Vs Francesca De André e Gennaro Lillio a Live?

Giorgio Tambellini, l’ex di Francesca De André, pare sarà in una delle cinque sfere che questa sera, a Live non è la d’Urso, si confronteranno con l’ex gieffina e Gennaro Lillio. La novella coppia, nata nella Casa del Grande Fratello 16, non si aspetta però che in studio per loro ci sia anche Giorgio. L’ex della bella genovese pare abbia cambiato idea in merito ai chiarimenti in tv e voglia ora confrontarsi con Francesca e colui che ha preso il suo posto al suo fianco. Uno scenario che promette vere e proprie scintille, anche in virtù degli ultimi avvistamenti di Giorgio. Dopo Roxy, il ragazzo è stato avvistato prima con una mora in auto, poi con un’altra ragazza in un locale. Come spiegherà le ultime novità? E come reagirà Francesca nel rivederlo in studio?

