Giorgio Tambellini/ Dopo Francesca De André: “Doveva andare così…”

Giorgio Tambellini volta pagina dopo la fine della relazione con Francesca De André. Lei è finita tra le braccia di Gennaro Lillio dopo i tradimenti dell’ormai ex fidanzato, quest’ultimo guarda oltre. Su Instagram ha pubblicato una foto di lui in barca con un messaggio che sembra riguardare proprio la rottura con la gieffina. «Un giorno starai meglio… quando ti accorgerai che è così che doveva andare… tutto prima o poi passa… l’importante è non farsi spegnere da nessuno», ha scritto Giorgio Tambellini sul suo account. Questo post sembra legato anche ad un altro pubblicato nei giorni scorsi: «È impossibile essere infelici… quando senti il vento e il rumore del mare…». E infatti in queste ore si sta godendo il vento e il mare della Sicilia. «Come sempre al top: piscine, fiori, mare e tutti i prodotti», ha scherzato Giorgio Tambellini nelle sue Instagram Stories. La turbolenta storia con Francesca De André è alle spalle…

GIORGIO TAMBELLINI DOPO FRANCESCA DE ANDRÉ

Gli ultimi post social di Giorgio Tambellini sembrano dunque rivolti all’ex fidanzata Francesca De André. «La vita è fatta di scelte… alcune sono giuste, altre meno… l’importante è rimanere sempre se stessi», scriveva dopo l’incontro a Live-Non è la d’Urso, quando ha avuto modo di confrontarsi con Francesca De André dopo l’esperienza al Grande Fratello. In quell’occasione tra l’altro la giovane spiegò di aver approfondito la questione del tradimento di “Giorgino” con l’ormai nota ragazza mora. Quei dettagli furono tralasciati da Barbara d’Urso e la produzione del Grande Fratello affinché restassero segreti, perché considerati troppo spinti, ma una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia la De André ha appreso cosa è successo tra Tambellini e la misteriosa mora. Ora comunque è tutto passato: nel suo account Instagram infatti non c’è traccia di riferimenti al suo ex, ma invece alla sua nuova fiamma, Gennaro Lillio.





