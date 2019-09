GIORGIO TAMBELLINI/ Ha tradito veramente Francesca De Andrè? La verità… (Live – Non è la d’Urso)

Giorgio Tambellini ha scelto la strada del silenzio sui social, congelando tutto a metà agosto. Forse per evitare di alimentare le critiche dei fan, fin troppo infiammati per tutto quello che sta emergendo nei vari salotti di Barbara d’Urso. Avremo modo di scoprire le ultime novità sul suo rapporto con Francesca De Andrè e il famoso complotto creato alle loro spalle nella puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 29 settembre 2019. Appare chiaro che Giorgio Tambellini e la fidanzata abbiano scelto di sfruttare il piccolo schermo per dire la loro e non i social, dove però fan e haters amano comunque dire la loro. “Fatevi aiutare perché siete uno peggio dell’altra”, scrive un utente, “vi credo. Vi siete perdonati entrambi, ma con lo strazio e il dolore di una donna non si gioca”, dice qualcun altro prendendo le difese della coppia.

GIORGIO TAMBELLINI, UN UOMO DIVERSO?

C’è a chi piacciono e a chi no, questo è innegabile. Giorgio Tambellini però che abbiamo visto a Domenica Live la scorsa settimana è molto diverso dal ragazzo agitato, su di giri e forse un po’ lunatico che abbiamo visto nella Casa. Più equilibrato nonostante tutto, sempre diffidente nei confronti della padrona di casa. Tra l’altro la d’Urso se l’è legata al dito: anche se i due ragazzi sono ritornati insieme, non riesce a dimenticare quanto avvenuto durante l’ultima edizione del suo Grande Fratello. L’amore fra Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè ha subito solo una breve battuta d’arresto a quanto pare: i due sono ritornati insieme, pronti a sganciare diverse bombe contro tutto e tutti. Il ragazzo ha preferito non parlare però in modo troppo diretto di quel rivale che la fidanzata ha incontrato sotto il cielo stellato del GF 16, Gennaro Lillio.

I TRADIMENTI DI GIORGIO TAMBELLINI ERANO SOLO UNA FINTA?

Già all’epoca dei fatti, quando il bel napoletano faceva la corte alla sua Francesca, ha solo sorriso di fronte a certi atteggiamenti e giochi di mano. Gli unici fatti sicuri che conosciamo riguardano proprio il tradimento di Giorgio Tambellini, prima con la bionda Roxy, poi con una moretta con cui si sarebbe appartato a lungo in macchina. Tutto documentato con foto, pizzicate dei paparazzi e carne sul fuoco che ha incendiato la De Andrè. Ricordate? Nel secondo ingresso nella Casa, Tambellini ammette senza mezzi termini di aver tradito la fidanzata. Anche se la ragazza glielo chiederà più di una volta, sorridendo. Eppure mesi dopo scopriamo che in realtà non è vero niente, che si tratta addirittura di un complotto ordito da Fabrizia De Andrè e Biagio D’Anelli. A che pro? Secondo Francesca, la sorella non avrebbe mai apprezzato Giorgio e per questo avrebbe colto l’occasione al volo per farlo uscire dalla sua vita.



