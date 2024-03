Auguri di buona festa della donna 2024/ Frasi: “Sarà una festa quando finiranno i femminicidi” (6 marzo)

In questo nuovo aggiornamento dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona festa della donna 2024, abbiamo deciso di selezionare alcune frasi ironiche ed altre invece più profonde, contro la violenza sulle donne. Partiamo da quest’ultimo tema e cominciamo con: “Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle…”. Se cercaste un altro pensiero simile: “Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza”.

Spazio quindi a qualche frase un po’ più leggera: “TEMA: “L’otto marzo”. Svolgimento: L’otto marzo, l’otto un quarto faccio colazione, l’otto e mezzo sono a scuola”. Chiudiamo questo nuovo aggiornamento dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona festa della donna con: “Se un uomo e i suoi amici vanno a vedere uno spogliarello, sono dei depravati; se ci vanno una donna e le sue amiche è l’8 marzo”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, LE FRASI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (6 MARZO)

In questo nuovo focus dedicato alle frasi d’auguri per la donna migliori, abbiamo selezionato per voi alcune citazioni, a cominciare da queste parole a firma Dianne Feinstein, che si è soffermata in particolare sulla violenza contro le donne, tema che ovviamente sarà ricorrente in questi giorni: “La violenza domestica provoca molto più dolore dei segni visibili di lividi e cicatrici. È devastante subire abusi da qualcuno che ami e pensi che ti ricambi”.

Anche Nicole Kidman, grandiosa attrice hollywoodiana, si è espressa contro questa piaga: “La violenza contro le donne è una spaventosa violazione dei diritti umani. Ma non è inevitabile. Possiamo porre fine a tutto questo”. Per Margaret Atwood: “Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano”. Infine il pensiero di Simone De Beauvior sempre sul tema: “Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso di un uomo poco sicuro della propria virilità”. Se foste alla ricerca di altre frasi d’auguri per una buona festa della donna 2024 vi basterà scorrere questa pagina. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, LE FRASI: “NON SERVE LA MIMOSA PER RICORDARMI DI TE” (6 MARZO)

E’ giunto il momento di dare una bell’aggiornata al nostro ricco elenco di frasi d’auguri per una buona festa della donna 2024, e senza perderci troppo in chiacchiere partiamo subito con: “Amore non serve la mimosa l’8 marzo per ricordarmi che ci sei… sei sempre accanto a me”. Spazio anche a: “Tanti Auguri a tutte voi donne che con la vostra professionalità siete riuscite a dare un’impronta positiva a questa azienda. Buon 8 Marzo”.

Questa frase d’auguri farà felice qualsiasi donna voi conosciate: “Ciao Amore, nel giorno della festa delle donne ti mando un augurio grandissimo e ti ricordo che per me sei la più bella!”, così come: “Voglio fare gli auguri ad una ragazza che sa rendere bello ogni momento che trascorro con lei. Sono contento di averti conosciuta. Buon 8 Marzo!”. Infine, fra le tante frasi d’auguri che abbiamo scovato sul web vi segnaliamo questa citazione di Oscar Wilde: “La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, LE FRASI: “SENZA DI LORO FINIREBBE IL MONDO” (6 MARZO)

Siamo pronti per una nuova raccolta di frasi d’auguri per la festa della donna 2024, la giornata che si celebrerà fra esattamente 48 ore, il prossimo 8 marzo. Tanti i pensieri che abbiamo scovato in rete, a cominciare da queste parole: “Senza le donne finirebbe il mondo: mancherebbe la dolcezza, mancherebbe l’amore di una mamma, mancherebbe il sorriso di una fanciulla, mancherebbe la voglia di vivere. Grazie donna! Auguri Donna”. E ancora: “Buon 8 Marzo, amore mio. Nel giorno della festa di tutte le donne voglio ricordarti che per me sei sempre l’unica”.

Proseguiamo con un’altra frase che potreste dedicare alle vostre donne del cuore: “Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica… fantastica ogni giorno dell’anno!”. Concludiamo questo primo aggiornamento con le migliori frasi d’auguri per una buona festa della donna con: “A volte penso a come potrebbe essere un mondo senza donne. Sicuramente più tranquillo… ma anche noioso, monotono, decisamente fermo e piatto. Sono le curve di una donna a farlo girare!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024 LE FRASI: “SONO COME LE STELLE, TI ILLUMINANO SEMPRE” (6 MARZO)

E’ il 5 marzo, il che significa che alla festa della donna 2024, giorno in cui manderemo frasi di auguri alle donne della nostra vita, mancano solo 3 giorni, 72 ore. In vista di questo appuntamento speciale abbiamo selezionato per voi alcune frasi d’auguri che potrete spedire alla donna più importanti per la sua festa attraverso un messaggio via WhatsApp, ma anche come post social, magari su Facebook o Instagram. Spulciando il web abbiamo trovato sul sito LeFrasi.it, alcuni pensieri a tema decisamente interessanti, a cominciare da: “Non perdete tempo prezioso nel volerle capire. Ma godete più che potete della fortuna di poterle amare. Loro sono la speranza. Sono donne”.

E ancora: “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa della donna 2024 anche questo splendido esempio: “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne!”.

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, LE FRASI: “LE DONNE SONO COME UN LIBRO…”

C’è chi invece paragona la donna ad un libro: “Anche dopo averlo letto e richiuso ti rimarrà dentro il sogno che ti ha lasciato nell’anima”. Proseguiamo con: “Una donna si ricorderà sempre un uomo che l’ha fatta ridere e stare bene. Un uomo si ricorderà sempre quella donna che lo ha fatto piangere perché mai è stato così bene. Una donna è per sempre. Tanti auguri”.

Potreste utilizzare anche questa citazione di Lady Gaga per mandare frasi di auguri durante la festa della donna 2024: “Alcune donne scelgono di seguire gli uomini, e altre scelgono di seguire i loro sogni”. Concludiamo con l’ultimo esempio: “Senza le donne finirebbe il mondo: mancherebbe la dolcezza, mancherebbe l’amore di una mamma, mancherebbe il sorriso di una fanciulla, mancherebbe la voglia di vivere. Grazie donna! Auguri Donna”.











