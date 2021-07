Giornata mondiale degli Ufo, oggi 2 luglio/ L’anniversario degli “alieni” di Roswell

Si celebra oggi, 2 luglio, in tutto il mondo, la Giornata mondiale degli Ufo. In un periodo in cui l’attenzione dei media è rivolta come non mai agli oggetti non identificati, alla luce del recente report del Pentagono, quest’oggi i più grandi amanti degli extraterrestri, della vita oltre la terra e di alieni vari, festeggeranno la ricorrenza speciale. Ma come mai si è deciso di celebrare questo evento proprio oggi, 2 luglio? Semplicemente perchè fu in questa data, nel 1947, che avvenne uno degli avvenimenti più celebri nella storia degli ufo, il famoso incidente di Roswell, negli Stati Uniti, dove cadde di fatto un oggetto volante non identificato.

Quegli eventi non vennero mai chiariti fino in fondo, e ciò contribuì a creare appunto quella leggenda e quell’alone di mistero che aleggia ancora oggi attorno alla famosa apparizione nella cittadina del Nuovo Messico. Il caso di fatto non venne mai chiuso e nel 1995 venne redatto un rapporto da parte dell’Air Force americana “The Roswell Report: Fact versus Fiction in the New Mexico Desert”, dove si concluse che i materiali recuperati nel 1947 non erano di provenienza “aliena”, ma semplici detriti del programma militare segreto denominato “Progetto Mogul”, che aveva l’obiettivo di captare, attraverso particolari microfoni lanciati nello spazio, l’arrivo dei missili balistici nucleari dell’Unione Sovietica.

GIORNATA MONDIALE DEGLI UFO: FRA RAPPORTI UFFICIALI E TEORIE COMPLOTTISTE

Successivamente, nel 1997, venne redatto un altro rapporto, il “The Roswell Report: Case Closed”, in cui venne fatta chiarezza sulle presunte salme aliene recuperate a Roswell, da cui emerge che le stesse erano semplicemente dei manichini. Peccato però che a queste versioni gli ufologi più convinti non abbiamo mai creduto, gridando in qualche modo al “complotto per oscurare il tutto”. Nel corso degli anni si sono così tramandate una serie di teorie strampalate, e vista la grande eco dei fatti di Roswell si decise così di istituire una giornata dedicata.

