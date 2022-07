Giornata mondiale del bacio oggi, 6 luglio 2022/ Storia, origini e tradizioni

Oggi, mercoledì 6 luglio 2022, si celebra la Giornata mondiale del bacio, universalmente nota come World Kissing Day, istituita in Gran Bretagna nel 1990, dunque 32 anni orsono. Per festeggiare insieme a voi questa ricorrenza – ricordandovi di “baciare responsabilmente”, complice la recrudescenza pandemica in atto nel nostro Paese – scaviamo insieme a voi lettori nella storia, per capire quando, per la prima volta, si parlò di bacio. Occorre effettuare un viaggio a ritroso nel tempo sino all’epoca dei latini, che furono i primi a effettuare un distinguo tra il bacio amichevole (“osculum”) e il bacio amoroso (“suavium”). Esisteva anche lo “ius osculi”, introdotto per capire se una donna avesse bevuto vino (una sorta di antenato dell’odierno etilometro).

La Giornata mondiale del bacio, però, ci porta anche a parlare di scienza e di benessere, in quanto baciare ed essere baciati produce numerosi effetti benefici sull’organismo. Per comprendere meglio cosa succeda al nostro organismo durante il contatto con le labbra di una persona a cui si vuole bene, gli esperti dicono che si attivano contemporaneamente ben 34 muscoli facciali e addirittura 112 muscoli posturali.

GIORNATA MONDIALE DEL BACIO 2022: GLI EFFETTI BENEFICI CHE DERIVANO DALL’INCONTRO TRA LE LABBRA

In occasione della Giornata mondiale del bacio 2022, vi riveliamo anche che baciare aiuta anche a distendere le rughe e a stimolare labbra, pelle e lingua, agendo sugli impulsi neurali e scatenando a livello cerebrale emozioni significative, che “partoriscono” a loro volta risvolti del tutto benefici sulla salute psico-fisica di chi il bacio lo dà e di chi il bacio lo riceve. Inoltre, l’incontro tra le labbra favorisce la riduzione dell’ansia e migliora la qualità dell’ansia, dando un calcio allo stress e alla depressione.

Al di là del discorso Covid effettuato in apertura del presente articolo sulla Giornata mondiale del bacio, anche lo scambio di saliva contribuirebbe a rinforzare il sistema immunitario delle persone, poiché in essa sono racchiusi all’incirca 60 milioni di batteri che appartengono all’abituale flora che popola il nostro organismo. Da ultimo, un bacio stimola gli ormoni, soprattutto ossitocina, endorfine, dopamina, cortisolo, serotonina e adrenalina.











