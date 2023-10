Giostre distrutte da giovanissimi ad Altavilla Silentina/ Il sindaco: “I vandali ripaghino tutto”

La comunità di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, è scossa dopo aver visto le immagini nelle quali un gruppo di ragazzini prende di mira il parco giochi, devastandolo. Il parco, situato nei pressi delle scuole elementari, è stato vandalizzato dai giovanissimi e il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I ragazzini, in un impeto di distruzione, hanno sradicato, spostato e preso a calci le giostre destinate ai più piccolini. L’Amministrazione comunale, in un comunicato, ha espresso tutta la sua indignazione: “Per il solo gusto di distruggere, le hanno distrutte. Sono, erano i giochi di tanti bambini, un bene pubblico, cioè di tutti”.

Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 5 ottobre 2023

Non solo parole. Il Comune ha anche deciso di lanciare un appello social affinché i responsabili, o i loro familiari, si facciano avanti per pagare il danno causato, a proprie spese, e chiedere scusa. Le telecamere, infatti, hanno ripreso tutto: le immagini rappresentano la prova concreta della “gravissima azione” perpetrata, come sottolineato ancora dall’Amministrazione comunale. Il sindaco, dunque, vuole che i vandali si assumano la responsabilità di quanto fatto: ciò deve essere inoltre un monito per il futuro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 5 ottobre 2023

L’appello del Comune: “Chiediamo ai ragazzini di pagare i danni”

L’Amministrazione comunale di Altavilla Silentina ha annunciato che quanto accaduto sarà segnalato alle autorità preposte, come atto dovuto. L’obiettivo è garantire che tali comportamenti non passino inosservati e vengano perseguiti a norma di legge. Nel comunicato, il Comune spiega bene l’accaduto: “Calci, sradicamenti, spostamenti, le giostrine del parco giochi di Cerrelli, posto dietro le scuole elementari, sono state prese di mira da un gruppo di ragazzini. Per il solo gusto di distruggere, le hanno vandalizzate, distrutte. Sono, erano, i giochi di tanti bambini, un bene pubblico, cioè di tutti. Delle immagini video hanno ripreso la gravissima azione commessa”.

Farmaco 'inganna' i muscoli e fa dimagrire/ I primi esperimenti: “simula esercizio fisico e si perde peso“

Poi, la richiesta alle famiglie dei vandali: “Chiediamo ai ragazzini, e alle famiglie per loro tramite, di contattarci per ripristinare, a proprie spese, il danneggiamento. Quanto accaduto sarà comunque segnalato, quale atto dovuto. Le famiglie, i ragazzini, possono rivolgersi alla nostra Polizia municipale o alle nostre assistenti sociali oppure al sindaco. Non tollereremo ancora”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA