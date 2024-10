Daniela di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, è tornata protagonista nel salottino televisivo di Mattino 4 per commentare la recentissima sentenza pronunciata contro l’anonimo – in quanto minorenne – killer di suo figlio: solamente lo scorso marzo – infatti – il 17enne è stato condannato con il rito abbreviato a 20 anni per l’omicidio immotivato del musicista napoletano e negli ultimi giorni i suoi legali hanno fatto sapere che non si appelleranno alla sentenza accettando la reclusione proposta dal giudice.

Brunella Tocci ha un compagno dopo l’ex marito Pio De Berti Gambini?/ Vita privata ‘off limits’

Una notizia – almeno apparentemente – positiva, ma che la madre di Giovanbattista Cutolo non riesce a digerire perché dietro alla decisione di non fare appello si nasconde un escamotage reso possibile dalla riforma Cartabia: grazie al rito abbreviato – infatti – il killer può godere di uno sconto di pena iniziale di 10 anni (rispetto ai 30 normalmente inflitti nei casi di omicidio), ai quali si aggiunge un secondo sconto pari a 3 anni per la rinuncia all’appello. Di fatto tra uno sconto e l’altro, ed aggiungendo all’equazione anche l’ipotetica buona condotta, il 17enne che ha ucciso a sangue freddo Giovanbattista Cutolo potrebbe uscire nell’arco di 13 o 14 anni.

Simona Marchini, chi è?/ "Renzo Arbore? A lui devo tanto. Mi volle a Quelli della notte"

La madre di Giovanbattista Cutolo: “Criminali risparmiati grazie alle leggi beffa che vanno contro lo Stato”

Una sentenza – insomma – che giustamente trova l’opposizione della madre di Giovanbattista Cutolo che a Mattino 4 ci ha tenuto a sottolineare che con tutti questi espedienti legali per i criminali “la legge va contro allo Stato” perché una volta impartita “una sentenza giusta, adatta e motivata”, sfruttando la Cartabia si vanificano gli sforzi della magistratura: “Quattordici anni sono comunque tanti – precisa e specifica la madre di Giovanbattista Cutolo – ma non ha senso che a chi commette crimini efferati si permetta di andare incontro al rito abbreviato“.

Luca Abete insultato e preso a calci da mago Valentino/ Video Striscia la Notizia, altri rituali a pagamento

Dal conto suo, la madre di Giovanbattista Cutolo ritiene che così facendo “il cittadino capisce che lo Stato sta dalla parte dei carnefici” e il rischio principale è di diventare “cechi davanti a qualsiasi altro reato” con l’idea che “la vita valga meno di zero” e la conseguenza che – a causa di delinquenti liberi di “uscire semplicemente dal carcere” – incapperemo in vere e proprie “difficoltà dal punto di vista civico”: una legge che la madre del musicista definisce “beffa” perché “fatta da politici che non la subiscono“.