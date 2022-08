Giovanna Abate e Giulio Raselli, lite social!/ Gli ex Uomini e donne ai ferri corti..

Giovanna Abate contro Giulio Raselli: “Lascia il tempo che trova“

Botta e risposta social tra Giovanna Abate e Giulio Raselli, storici protagonisti di Uomini e donne. I due si conobbero nel dating show di Canale5 quando lui era tronista e lei corteggiatrice: tra un dissapore e l’altro, alla fine la scelta di Raselli non ricadde su di lei e questo aveva provocato il suo risentimento. A distanza di anni, riaffiorano gli attriti di un tempo attraverso il box di domande anonime condiviso dalla ragazza sul proprio profilo Instagram.

Confidandosi con i followers, la Abate ha risposto alle loro più disparate curiosità, tra cui gli attuali rapporti con gli ex di Uomini e donne Sammy e l’Alchimista. E, tra questi, c’è stato anche Giulio Raselli. Alla domanda di un fan su che cosa pensi di lui ad oggi, l’ex corteggiatrice spiega: ““Non è cambiato tanto il mio parere su di lui rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché ed i per come della fine della mia relazione con Sammy… puntandomi tanto per cambiare il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova“.

Giulio Raselli ribatte: “L’ego più grande…“. E Giovanna Abate replica

Una risposta che non è passata inosservata nemmeno a Giulio Raselli, che si è scagliato contro Giovanna Abate rispondendole in una Instagram story piuttosto piccata: “L’ego più grande che abbia mai conosciuto in vita mia, ti avessi scelto saresti morta dentro… non potendo salire sul trono“. Il botta e risposta però non si ferma qui perché, nel corso delle sue stories, la ragazza ha replicato ulteriormente alla frecciatina di Raselli senza però citarlo esplicitamente.

In una Instagram story al veleno ha chiosato il discorso con le seguenti affermazioni: “Apro e richiudo, sempre con educazione, immediatamente questa parentesi inutile. Ho risposto su tutto e su tutti senza insulti e senza veli, c’è chi la prende come dovrebbe e chi ahimè la prende d’aceto (come si dice a Roma)“. Una querelle social decisamente pungente, a suon di frecciatine e ripicche: segno che la loro conoscenza a Uomini e donne ha lasciato strascichi ancora piuttosto evidenti e non del tutto superati.

