Giovanna Abate: “Nuovi contatti con Sammy e L’Alchimista”/ Retroscena inediti dopo Uomini e Donne

Giovanna Abate torna a parlare di Sammy e l’Alchimista: contatti dopo Uomini e Donne

Rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram, Giovanna Abate è tornata a parlare di Uomini e Donne, tirando in ballo alcune ben note conoscenze del programma. L’ex tronista del dating show di Canale 5 ha svelato inediti retroscena che riguardano Sammy Hassan, il ragazzo che fu la sua scelta. In particolare Giovanna ha raccontato di averlo sentito non molto tempo fa: “Lui si è fatto sentire questo inverno. Dovremmo prendere un caffè insieme, non c’è stato ancora modo”.

Sammy però non è l’unico ex corteggiatore che Giovanna Abate ha risentito. Il pubblico di Uomini e Donne ben ricorderà l’Alchimista, il corteggiatore che decise di presentarsi in maschera e che si svelò alla tronista solo verso la fine del suo percorso. A lui la Abate preferì proprio Sammy ma i rapporti tra loro a quanto pare sono continuati: “L’Alchimista? Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo anche andati a cena…è veramente una bella persona e gli auguro il meglio!”, ha spiegato infatti ai fan.

Giovanna Abate ha avuto un pensiero anche per Alessandro Basciano, di cui ha detto: “È un ragazzo di buona compagnia, molto solare. Spero rimanga sempre così, come l’ho conosciuto io”. Invece su Akash Kumar, con il quale tempo fa si parlò di un flirt, l’ex tronista ha spiegato: “il nostro rapporto è stile montagne russe. Momento di up e down continui. Ci vogliamo bene, e direi che siamo quasi amici”.

Infine non è mancata una stoccata a Giulio Raselli, che Giovanna corteggiò prima di diventare tronista a Uomini e Donne: “Non è cambiato tanto il mio parere su di lui rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e i come della fine della mia relazione con Sammy… puntandomi, tanto per cambiare, il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova”.

