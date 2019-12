Giovanna Abate, Uomini e Donne/ Esterna “curativa” e poi l’incontro con Zia Carmela

Oggi pomeriggio in onda il trono classico di Uomini e Donne. La puntata si aprirà con Giulio Raselli alle prese con le sue due corteggiatrici. La prima esterna con Giovanna Abate sarà “curativa”. Ed infatti lui si presenterà con il mal di schiena, ricevendo le cure della sua corteggiatrice. La ragazza, secondo le valide anticipazioni del VicoloDelleNews, gli comprerà anche dei cerotti per applicarli e farlo guarire. Dopo essersi sentito meglio, è andato da Giulia facendola arrabbiare. La seconda esterna, li vede complici e ironici come sempre, anche se: “dice che ha una paura terribile di dirgli che lo vuole nella sua vita perché se poi non accadesse ci rimarrebbe troppo male”. Prima di portarlo dalla zia Carmela, lo porta dove lavora per fargli conoscere i colleghi: “poi passano al bar dove lavora il padre, che aveva chiesto alla figlia di non fargli vedere baci in tv ma lei non si è saputa trattenere perché ci tiene a lui, scherzano un po’ sulla cosa tanto che alla fine i due si scambiano un bacio davanti a lui”, si legge sul portale del Vicolo.

Giovanna Abate presenta Zia Carmela a Giulio Raselli

Successivamente spazio per la conoscenza della famosa zia Carmela: “che non perde occasione per rimproverare di nuovo Giulio, rammentandogli ciò che pensa di lui ovvero che non tratta bene le donne, e poi ad un certo punto gli chiede perché non sceglie e lì il tronista si infastidisce dicendo che sa lui quando e come deve scegliere. Finisce che si salutano pacificamente”, scrive il VicoloDelleNews. Dopo la segnalazione di Giulia D’Urso si prosegue con Giovanna che trova la situazione particolarmente inverosimile: “perché se lui la va a riprendere non è giusto visto che è palesemente tutto vero, se non va non vuole rischiare di essere la ruota di scorta…insomma Giulio si ritrova in una situazione complicata e non si sa come potrà uscirne”, si continua a leggere. Sarà lei la scelta finale? Attualmente il tronista pare essere totalmente in alto mare…

