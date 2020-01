GIOVANNA ABATE/ Uomini e Donne: “Giulio Raselli non mi rende felice…”

Non inizia nel migliore dei modi la puntata per Giovanna Abate che ammette di aver sbagliato a non aver lasciato la trasmissione al termine della scorsa puntata. “La colpa è tua perché te ne dovevi andare da un bel po’”, dice Daniela del pubblico a cui la Abate dà ragione. “Con Giulio è sempre una rincorsa. Il problema è lui con Giulia perché mi fa vedere una sua parte che non mi piace”, spiega la corteggiatrice. “Tu sei sempre negativa anche quando io vengo da te con il sorriso”, replica il tronista. “Quando sono venuta qua sapevo cosa volevo da un uomo. Quando ho incontrato lui ho sempre fatto tutto di pancia, non ho ascoltato cosa mi diceva la testa senza vedere che stavo ricevendo davvero poco. Quando andavo via dall’esterna, mi mancava sempre qualcosa per essere felice”, spiega Giovanna che confessa di essere sicura di non essere la scelta di Giulio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIOVANNA ABATE DELUSA DA GIULIO RASELLI?

Giovanna Abate torna protagonista del trono classico di Uomini e Donne con le sue paure e la sua voglia di avere conferme da parte di Giulio Raselli. La corteggiatrice, nella nuova puntata del trono classico, torna a scontrarsi con Giulio Raselli al punto da essere pronta a lasciare definitivamente la trasmissione. La puntata si aprirà con il chiarimento tra Giovanna e Giulio dopo la scorsa puntata. Nonostante il ricongiungimento, però, Giovanna scossa da quanto accaduto nelle ultime settimane, deciderà di non organizzare alcuna esterna per il tronista che si presenterà così a casa sua dove scatterà l’ennesima discussione. Giovanna, infatti, rinfaccerà a Giulio tutto quello che ha fatto finora per Giulia D’Urso facendo infuriare il tronista che se ne andrà infuriato. La situazione non cambierà in studio dove Giovanna paleserà l’intenzione di andare via.

GIOVANNA ABATE LASCIA UOMINI E DONNE?

Giovanna Abate arriverà in studio con l’intenzione di eliminarsi per paura di ricevere un no da Giulio Raselli dopo l’importante percorso fatto insieme. Lorenzo Riccardi la inviterà a calmarsi e ad assumere un atteggiamento più tranquillo per non dare ulteriore vantaggio a Giulia D’Urso. La Abate, però, si mostrerà convinta di voler tornare a casa, ma a fermarla sarà proprio Giulio Raselli che riuscirà a farla restare. Gianni Sperti le dirà di non arrendersi e di andare avanti nel suo percorso indipendentemente da Giulia mentre Tina Cipollari la punzecchierà ribadendo di considerare falso il suo atteggiamento. Giovanna ribadirà di essere stanca aspettandosi ormai una scelta, ma Giulio confermerà la sua confusione ammettendo di non essere ancora pronto per fare una scelta.



