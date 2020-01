Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 gennaio: Sonny e Valerio tornano… (trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 10 GENNAIO, DEL TRONO CLASSICO

A distanza di un mese dalla registrazione, oggi assisteremo finalmente alla messa in onda della nuova puntata del trono classico di Uomini e donne con protagonista la nuova tronista Sara. Mentre lei è già alle prese con i suoi corteggiatori già da un mese, in tv il pubblico non ha ancora avuto modo di vederla e sarà proprio oggi che potremo commentare il suo debutto. L’arrivo di una nuova tronista aprirà la porte all’arrivo di “nuovi” corteggiatori ma, a quanto pare, tra loro ci saranno due vecchie conoscenze del programma. In particolare, secondo quanto riporta il Vicolo delle news nelle sue anticipazioni, sembra che in studio ritroveremo Sonny e Valerio, già corteggiatori di Giulia Quattrociocche e di Veronica. I due non hanno avuto successo in amore fino a questo momento, cambieranno le loro sorti con l’arrivo di Sara? Lo scopriremo proprio oggi pomeriggio. (Hedda Hopper)

GIULIO RASELLI DICE NO ALLA SCELTA!

Un venerdì davvero infuocato quello di Uomini e Donne. Dopo una lunga assenza torna finalmente l’appuntamento con il trono Classico e, dunque, con tronisti e corteggiatori. Anche stavolta si parte con Giulio Raselli, ancora abbastanza lontano dalla scelta. Dopo la scorsa puntata le cose non sono andate benissimo: il tronista ha deciso prima di raggiungere Giovanna Abate, poi anche Giulia D’Urso ma in entrambi i casi gli scontri non sono mancati. Se però con la Abate l’atmosfera è sempre più tesa, con Giulia si scioglie sul finale. Lei infatti accetta di farlo salire a casa sua e qui, dopo una chiacchierata, arriva anche il bacio. Eppure se con Giulia c’è il bacio per Giovanna arrivano frasi importanti, come svela il Vicolo delle News. Tuttavia Giulio ammette di dover trovare ancora alcune risposte prima di capire chi è la sua scelta.

GIOVANNA IN LACRIME A UOMINI E DONNE, E GIULIO?

Nel corso della nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne sarà poi presentata Sara Amira, che conosce anche i suoi primi corteggiatori. Tra questi troviamo Sonny, l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche e Valerio un ex corteggiatore di Veronica. Parentesi poi dedicata anche a Carlo Pietropoli che è uscito con Chiara con la quale è anche arrivato un bacio. L’attenzione però torna su Giulio Raselli che arriva anche a discutere con Daniela nel pubblico che torna ad accusarlo come già accaduto qualche puntata fa. La puntata conclude con un ballo: Giulio infatti lascia la sua postazione per raggiungere Giovanna che è in lacrime. I due parlano dunque tra loro di quanto accaduto in questa particolare puntata di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA