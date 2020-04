Giovanna Abate/ Uomini e Donne: “vorrei sentire l’odore di Alessandro Graziani”

Pubblicità

Nuovo collegamento a distanza tra Alessandro Graziani e Giovanna Abate. “Mi girano i coglioni perché ti aspetto da un’ora perché tu stavi ancora parlando con una persona che nei tuoi confronti ha mostrato poco interesse”, sbotta il corteggiatore che, diversamente da Sammy Hassan che ha ammesso di non aver pensato molto a lei, ha subito voluto portare avanti la sua conoscenza con la tronista. “Tutti hanno problemi, questo è un periodo di merda per tutti, ma se io avevo voglia di conoscerti, dopo un mese non cambia. Lui fa il vocalist da 15 anni e quindi è abituato a parlare con la gente. Io, invece, sono rimasto in disparte perché mi sembrava anche indelicato entrare in determinati argomenti come il discorso sull’ex moglie”, aggiunge ancora. “Quando vedo che sei impassibile mentre io mi scanno con Sammy, mi dispiace vederti lì fermo che non mi dice niente”, replica Giovanna che si mostra inizialmente delusa dall’atteggiamento di Alessandro. “Mi dispiace che tu vada dietro ad una persona che ti prende in giro”, aggiunge ancora Alessandro che, comunque, vuole continuare a portare avanti il suo rapporto con Giovanna (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIOVANNA ABATE PAZZA DI ALESSANDRO GRAZIANI: “PERSONA GENUINA”

Dopo il confronto, Alessandro e Giovanna ritrovano l’armonia e si lasciano andare ad importanti dichiarazioni che confermano il reciproco interesse. “La vorrei vicina a me”, ammette Alessandro Graziani mentre Giovanna aggiunge che, in questo momento particolare, vorrebbe ricevere un abbraccio dal suo corteggiatore. “Mi piacerebbe ricevere un suo abbraccio per sentire il suo buon odore di ammorbidente”, dice la tronista. “Scelgo bene l’ammorbidente”, risponde Alessandro che non nasconde di essere profondamente interessato ad Alessandro. “Con lui, Giovanna è un’altra persona, dolce e calma”, commenta Gianni Sperti mentre Alessandra svela di aver pensato molto a lei ascoltando una canzone spagnola che lei gli aveva fatto ascoltare. “Alessandro mi imbarazza tanto”, conclude Giovanna che non riesce a trattenere il sorriso. “Penso che lui sia una persona genuina”, aggiunge ancora la Abate prima di chiudere il collegamento.





