Giovanna Abate Vs Giulio Raselli/ “Aveva già scelto, mi ha usata!” (Uomini e donne)

La resa dei conti è vicina? Solo qualche giorno fa abbiamo assistito in diretta alla scelta di Giulio Raselli e subito dopo alle polemiche che lo hanno travolto in studio e, in particolare, che sono arrivate proprio dalla sua non scelta, Giovanna Abate. In molti avevano capito che il tronista aveva perso la testa per Giulia d’Urso e alcuni sostengono che lo avesse fatto già ancora prima di arrivare nel programma quando quest’estate ha avuto modo di conoscerla. Fin qui ormai tutto sembra chiaro, o quasi, e mentre le segnalazioni si moltiplicano, la bella Giovanna ha alzato il sipario sulle sue emozioni in un’intervista a Uomini e donne Magazine a cui rivela: “Giulio non era costretto a scegliere me ma non avrebbe dovuto usarmi”. Questo è il succo del pensiero della bella corteggiatrice che domani potrebbe essere incoronata addirittura tronista di Uomini e donne durante la nuova registrazione che si terrà nel pomeriggio.

GIOVANNA ABATE CONTRO GIULIO RASELLI DOPO UOMINI E DONNE

In particolare, ai microfoni di Uomini e donne Magazine Giovanna Abate ha rivelato: “Secondo me la sua scelta è molto di ormone (ride, ndr)! A parte gli scherzi, credo che la scelta di Giulio sia stata di cuore e che lui sia consapevole di ciò che prova”. Poi diciamo che diventa un po’ seria e ribadisce il fatto che Giulio Raselli abbia perso la testa per Giulia sin dal primo momento che l’ha vista: “Gli ha dato un ‘boom’ emozionale davanti al quale lui ha perso la razionalità. È una cosa che ci può stare, ma a questo punto non ho capito perché lui abbia voluto portarmi avanti e farmi investire dei sentimenti, considerando che la scelta di uscire dal programma con Giulia secondo me lui l’aveva presa già da un po’”. Questo è quello che si chiedono tutti insieme a: Giovanna Abate sarà la nuova tronista di Uomini e donne?

