Giovanna Abate/ Sarà la scelta di Giulio? Un futuro da tronista… (Uomini e donne)

Oggi pomeriggio, dalle 14.45 in poi, andrà in onda in diretta su Canale 5 la scelta di Giulio Raselli. Chi sceglierà tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso? Il tronista del trono classico di Uomini e Donne sarà alle prese con una decisione particolarmente difficile e turbolenta. Se Giulia è decisamente più pacata, Giovanna ha un caratterino niente male. Intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine lo scorso dicembre, la ragazza ha parlato proprio dell’uomo che le fa battere il cuore: “Giulio è riuscito a riaprire e a riaccendere in me quel qualcosa che pensavo di non poter più sentire dopo la mia ultima relazione e che non riprovavo da due anni. So bene quello che voglio, cosa penso di meritarmi da un uomo e ho paura che lui non me lo possa dare perché troppo pieno di sé o forse troppo pieno di un’altra donna”. Nel contempo, la Abate ha rivelato di non volere rimanere delusa e, proprio per questo motivo, preferisce tutelarsi. In un video pubblicato su WittyTv, Giovanna ha ribadito: “Le emozioni forti ci hanno accompagnato in tutto il percorso, a tutti i livelli, quindi mi ha permesso di chiedermi di tuffarmi dopo l’ultima delusione. A Uomini e donne ho trovato qualcuno che mi faccia provare delle emozioni. Da quando è arrivata Giulia ho capito di avere un competitor, spesso volevo andar via ma poi…”. Clicca qui per vedere il video del momento.

Giovanna Abate, è lei la scelta di Giulio Raselli?

“Conosco i miei limiti – ha affermato ancora Giovanna Abate – ho imparato a capire fin dove posso spingermi e se c’è qualcosa che mi lega troppo, però mi accorgo che non è corrisposto, faccio dei passi indietro”. Sarà lei la scelta di Giulio Raselli? Nel frattempo, la redazione del programma in queste ore ha raccolto gli sfoghi e le emozioni a caldo dei tre protagonisti, lei compresa: “Sembrava tanto lontano e invece eccolo qua, il giorno della scelta è ufficialmente arrivato! Le emozioni che mi accompagneranno fino a lunedì sono indescrivibili, so solo che a nominare la scelta mi viene un magone che forse racchiude tutto quello che sento. In un modo nell’altro ci siamo e lunedì sapremo tutto, sembra vicino ma sembrano anche giorni interminabili”. Il pubblico fa particolarmente il tifo per lei, vedremo se Giulio Raselli sarà pronto per fare la scelta giusta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA