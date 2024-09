Un tuffo nella vita privata e sentimentale del conduttore tv Marco Liorni: due storie importanti e poi…

Il cuore di Marco Liorni batte ormai da più di dieci anni per la moglie Giovanna Astolfi. In realtà, dieci anni rappresentano la durata attuale del loro matrimonio, ma la loro storia d’amore comincia diverso tempo prima. Il celebre conduttore Rai ha conosciuto Giovanna dopo la separazione dalla prima moglie Cristina, con cui convolò all’altare nel 93. Il matrimonio con la Astolfi è stato invece celebrato nel 2014, in una bellissima location negli Stati Uniti. Dalla loro storia d’amore sono nati Viola ed Emma, che si aggiungono al primo figlio, Niccolò, che il conduttore ebbe dalla prima moglie Cristina.

Oggi la storia d’amore con Giovanna prosegue per il meglio e Marco Liorni è profondamente grato e soddisfatto per quanto costruito con la sua compagna di vita. In una intervista, tuttavia, ha raccontato di aver conosciuto la moglie in circostanze alquanto curiose, dato che stava quasi per investirla in auto. “Ho dovuto inchiodare. Sono sceso e da quel momento abbiamo cominciato a parlare…”, ha ricordato.

Marco Liorni e l’amore per la sua dolce metà Giovanna: “Così la nostra storia è rifiorita”

“Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto”, le parole del conduttore. Ancora oggi Marco è innamoratissimo della moglie, soprattutto del suo carattere: “E’ sempre positiva e poi certo notai subito che era carina. Mi colpì il fatto che mi guardò negli occhi…”, ha ricordato Liorni.

Nnel recente passato non sono mancati i momenti difficili e durante la pandemia la coppia è stata messa a dura prova per poi riemergere più forte che mai. “In quel momento abbiamo ritrovato il senso della famiglia. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo fino a notte fonda… ci sono state delle crisi, ma il nostro rapporto è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me”, ha assicurato con dolcezza Liorni.

