GIOVANNA BOTTERI/ “Striscia la Notizia? Mettermi in mostra non mi è mai piaciuto…”

Parte subito col botto la nuova stagione di “Da noi…a ruota libera“, il programma di Francesca Fialdini confermato nella domenica pomeriggio di Rai Uno dopo una prima stagione di buoni ascolti. Ospite della puntata inaugurale di questa seconda edizione sarà un volto con cui gli italiani hanno imparato a familiarizzare nel pieno della pandemia di coronavirus: Giovanna Botteri. L’inviata Rai a Pechino dalla Cina ha raccontato a partire da gennaio la tragedia vissuta nel Paese del Dragone, lasciando intuire al popolo dello Stivale le difficoltà di una parola che a distanza di qualche settimana avrebbe fatto irruzione anche nelle nostre vite: lockdown. Un lavoro sempre certosino e puntuale quello di Giovanna Botteri, che però non l’ha messa al riparo da alcune critiche che poco avevano a che vedere con la sua professione…

GIOVANNA BOTTERI: “METTERMI IN MOSTRA NON MI E’ MAI PIACIUTO”

Clamoroso è stato il caso creatosi con Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che in un servizio con la voce narrante di Michelle Hunziker ha ripreso le frecciate che gli haters sui social avevano indirizzato alla giornalista, prendendo di mira il suo look: dai capelli all’abbigliamento, passando per il trucco. Un umorismo che ha lasciato ampiamente a desiderare sfociando in body shaming e che ha suscitato una reazione indignata da parte di diversi esponenti del mondo dello spettacolo. Anche questa, però, è purtroppo trascesa in alcuni casi, portando diversi utenti a scagliarsi con violenza verbale inaudita nei confronti di Michelle Hunziker, la conduttrice che nel frattempo si era chiarita con la stessa Botteri. Dalle anticipazioni di “Da noi…a ruota libera” apprendiamo che Francesca Fialdini ha voluto tirare nuovamente fuori quell’argomento così spinoso dicendo che le piacerebbe capire “come questa donna vive i canoni estetici che la tv impone, se si può avere paura del giudizio altrui, se la propria professionalità viene mai messa in discussione”. Diplomatica la replica della Botteri: “Da giornalista ho tenuto di più al senso di quel che facevo, non mi è mai piaciuto mettermi in mostra, a volte mi sono anche penalizzata”.



