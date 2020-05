Striscia la Notizia Vs Giovanna Botteri: “sempre stesso abito”/ Lei “cu*i, rughe e..”

Pubblicità

Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino che, ogni giorno, durante il Tg1 fornisce le ultime informazioni su quello che sta accadendo in Cina, è stata la protagonista di un servizio di Striscia la Notizia in cui si parlava del suo aspetto fisico. Nel servizio in questione, la voce fuori campo di Michelle Hunziker, concentrandosi sull’immagine della giornalista, dice: “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. La Hunziker, poi, sempre nel servizio di Striscia, fa notare come in un collegamento successivo con il Tg1, la Botteri, pur avendo indossato lo stesso “abito nero”, abbia sfoggiato una chioma lucente “capelli splendenti”: “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate”. Le frecciatine a Giovanna Botteri hanno dato vita anche a diversi gruppi Facebook. Di fronte al servizio sulla propria immagina, la Botteri ha replicato con una lunga lettera.

GIOVANNA BOTTERI RISPONDE A STRISCIA LA NOTIZIA: “CONTA CIO’ CHE DICIAMO”

Sempre professionale e super preparata nei suoi collegamenti con il Tg1, Giovanna Botteri risponde con una lettera al servizio di Striscia la Notizia come si legge su Il Fatto Quotidiano. La Botteri sottolinea che una giornalista dovrebbe colpire per ciò che dice e non per la propria immagine. “Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono. Perché è l’unica cosa che conta, importa, e ci si aspetta da una giornalista”, fa sapere la Botteri. Alla Botteri era stata espressa solidarietà da parte di Cpo Cnog, Fnsi e Usigraqi e Giulia Giornaliste: “La si giudica, deride, offende per come si veste. Per i suoi capelli. L’abbiamo contattata per esprimerle la nostra solidarietà”.



