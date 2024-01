Giovanna Civitillo: “Con Amadeus ho realizzato la fiaba che sognavo”/ “Gli ‘haters’ non mi scalfiscono”

Giovanna Civitillo, compagna di vita ‘silenziosa’ ma fondamentale: “Non ho influenzato Amadeus…”

Quando mancano poco meno di due settimane all’appuntamento con il Festival di Sanremo 2024, il prossimo numero di Novella 2000 proporrà in esclusiva un’ampia intervista a colei che da anni, senza ostentazioni e proclami, vive al fianco di Amadeus: sua moglie Giovanna Civitillo. Al giornale diretto da Roberto Alessi la moglie del conduttore si è raccontata con riferimenti alla kermesse, al suo ruolo di moglie e madre, senza dimenticare le proprie soddisfazioni personali .

“In che modo sono coinvolta per la prossima edizione del Festival di Sanremo? Seduta in prima fila a godermi lo spettacolo. Sarò inviata per Extra Festival, come ogni anno, per Vita in diretta. Su Rai Radio2, con Andrea Delogu, a condurre un programma su Sanremo: ‘La versione delle 2’”. Inizia così l’intervista di Giovanna Civitillo – moglie di Amadeus – che poi prosegue: “Assieme ad Ama abbiamo ascoltato i brani in fase di selezione; tuttavia mi sono limitata a condividere le scelte di mio marito senza mai influenzarlo troppo”.

Giovanna Civitillo ha dunque raccontato in esclusiva al settimanale diretto da Roberto Alessi di aver accompagnato Amadeus nella scelta dei brani lasciando però al marito libera scelta per la selezione. Sul ruolo delle co-conduttrici ha invece raccontato: “Non ho dato il mio parere, ma le amo tutte. Lorella Cuccarini era il mio modello quando da bambina muovevo i primi passi nella danza. Teresa Mannino ha un senso dell’humor invidiabile; Giorgia invece ha dato magia alla mia giovinezza con le sue canzoni…”. L’argomento sanremese ha poi offerto su di un piatto d’argento una curiosità sentimentale di Giovanna Civitillo. “La colonna sonora del nostro amore? Ci siamo innamorati sulle note de ‘Il segreto’ degli Stadio, ma sono diversi i brani che hanno fatto da detonatore del forte sentimento che mi lega ad Amadeus”.

Giovanna Civitillo – intervistata in esclusiva da Novella 2000 – ha anche offerto il suo punto di vista sul dilagante “odio-social”. “Se mi è capitato di essere stata presa di mira? Eccome! Spesso ricevo insulti volti a minare la mia autostima, ma agli haters non farà piacere sapere che, a dispetto del loro impegno, quando mi guardo allo specchio vedo una donna risolta e soddisfatta di sé”. La moglie di Amadeus ha poi aggiunto: “… La mia presenza in Rai, come ballerina, risale al ‘96: tempo in cui io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire”.

Concludendo l’intervista esclusiva per Novella 2000 – giornale diretto da Roberto Alessi – disponibile nel prossimo numero, Giovanna Civitillo ha rivelato alcune simpatiche curiosità del rapporto con suo marito Amadeus. “Se è geloso? Sì, ma non più di quanto io lo sia di lui. Il nostro è un legame sano e godiamo di fiducia reciproca. Russell Crowe ospite al Festival? E’ un gran bell’uomo, ma Ama per me rimane Ama. La nostra unione è la fiaba che sognavo da bambina e ha fatto di me una persona migliore”. Infine, la moglie del conduttore ha aggiunto: “Guardando alla vecchia versione di Giovanna vedo una ragazza egoista, che antepone se stessa a tutto il resto. Amadeus e Josè, piazzandosi in testa alle mie priorità, mi hanno insegnato che l’amore vero ti rende una persona migliore”.











