Giovanna Civitillo e Jose, moglie e figlio Amadeus/ “Dopo 20 anni è come il primo”

Giovanna Civitillo e Jose sono la moglie e il figlio di Amadeus, il popolare conduttore televisivo e il direttore artistico del Festival di Sanremo. La ballerina e conduttrice è innamoratissima del suo Ama e parlando proprio della storia d’amore con il conduttore ha rivelato: “cosa ci tiene insieme dopo tanto tempo? Quello che ci unisce da sempre. Dopo quasi vent’anni è come se fosse sempre il primo giorno. Stiamo proprio bene insieme, condividiamo tutto. La passione del primo giorno”. Conosciuta dal grande pubblico per essere stata la ballerina della scossa de L’Eredità, la Civitillo rivela: “la scossa in privato? Gliela faccio quando non c’è José a casa. Lui non vuole la mamma sensuale. La cosa bella è che Ama mi guarda ancora come mi guardava allora”.

20 anni d’amore, ma è come se fosse il primo giorno tra Giovanna Civitillo e Amadeus. La ballerina e conduttrice sin da bambina sognava di lavorare nella scatola nera chiamata tv: “da bambina guardavo la tv e sognavo di diventare come Heather Parisi, Lorella Cuccarini o Alessandra Martines”.

Giovanna Civitillo quel sogno l’ha realizzato visto che giovanissima ha debuttato in Rai partecipando nel 1996 a UnoMattina Estate. La grande fama è arrivata con la scossa a L’Eredità, un momento magico della sua vita professionale e privata visto che ha incontrato Amadeus. “Dopo il successo del la scossa ho capito che era giunto il momento di pensare all’altra metà della mela. Non ero più la ragazzina partita da Napoli in cerca di successo, ma una donna che sognava di costruire una famiglia.

Le mie priorità erano cambiate: non ero più io, eravamo noi” – ha dichiarato la moglie di Amadeus che lo scorso anno è stato al centro della polemica per via della sua conduzione di “PrimaFestival”. “Ho detto ad Amadeus che ero pronta a rinunciare. Lui mi ha chiesto di non farlo perché non sarebbe stato giusto, avevamo entrambi la coscienza a posto” – ha raccontato Giovanna che sul concetto di raccomandata ha precisato “raccomandata da mio marito? Se lo fossi avrei un programma tutto mio!”. Dal loro amore è nato Josè, il secondo figlio di Amadeus, il cui nome è un omaggio all’ex allenatore dell’Inter Josè Mourinho.

