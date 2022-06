Chi è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus/ lui è pazzo di lei ed è romantico

Giovanna Civitillo, carriera e vita privata

Giovanna Civitillo è la moglie del noto conduttore televisivo Amadeus. Forse in molti l’hanno conosciuta e ammirata in tutto il suo splendore seduta in prima fila all’Ariston di Sanremo, dove indossava degli abiti vistosi e colorati che hanno fatto molto parlare di lei. Ma in realtà anche lei fa parte del mondo dello spettacolo. Giovanna è una ballerina e showgirl italiana, ha iniziato a lavorare sul grande schermo nel 1996 in diversi programmi, per poi giungere a “L’Eredità” nel 2002, affiancando proprio Amadeus.

I due hanno lavorato insieme fino al 2006 e in quegli anni lui era sposato con Marisa Di Martino e aveva anche avuto una figlia, Alice. Quando Amadeus pose fine al suo matrimonio, lui e Giovanna iniziarono a frequentarsi. Si sono sposati nel 2009 e poco prima avevano coronato il loro amore con un figlio: José Alberto. Nel 2020 quando Amadeus ha iniziato a condurre il Festival di Sanremo, Giovanna è stata scelta da La vita in diretta come inviata del programma di Sanremo. Indubbiamente per la coppia, il Festival più bello è stato quello del 2022, di cui i due condividono un momento memorabile, quello in cui Amadeus consegna dei fiori e bacia davanti a tutti Giovanna, spiazzandola ma rendendola molto felice.

Giovanna Civitillo e la storia d’amore con Amadeus

Giovanna Civitillo e Amadeus, una coppia felicemente sposata, una famiglia e un rapporto romantico e felice. Il colpo di fulmine è scattato a L’Eredita, lui conduttore, lei ballerina, Giovanna si era accorta di aver lasciato il segno dal modo in cui la guardava. I due hanno un profilo di coppia su Instagram, simbolo di “simbiosi” ma dovuto più che altro al fatto che Amadeus non ama molto i social. Secondo Giovanna non è il mistero a rendere forte una coppia ma proprio la condivisione di tutto e l’unione, in particolare nei momenti difficili.

Nella coppia lei sostiene di apparire come “la cattiva tutta regole” tanto che il figlio “preferisce” il papà. Con la prima figlia di Amadeus lei ha un rapporto bellissimo anche perché si conoscono da quando la primogenita del conduttore aveva cinque anni. Giovanna si definisce la spalla di Amadeus, lo sostiene in tutto, ne va fiera ed è molto felice. Quando Amadeus ha avuto un momento difficile in ambito professionale nel 2009, è stato lui a dare forza a lei, in più secondo Giovanna, lui è pazzo di lei e ne è certa perché glie lo dimostra ogni giorno; ad esempio, il fatidico gesto dei fiori e del bacio a Sanremo, è un gesto che tra i due accade anche nel privato.











