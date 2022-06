LDA spopola dopo Amici 21/ Il padre di Gigi D’Alessio lo aveva previsto più di un decennio fa

Avanza il fenomeno LDA dopo Amici 21 : spunta chi aveva previsto il suo successo

Per molti tra i telespettatori fedeli di Amici 21 di Maria De Filippi può dirsi il vincitore mancato, in quanto allievo dei record, come il record per il maggior numero di stream con un singolo, Quello che fa male, e il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti con il fortunato singolo e in tempi biblici nella storia del talent, e ora che segna il tutto esaurito alle date instore promozionali del primo album eponimo spunta chi aveva previsto in tempi non sospetti il suo successo.

Si tratta di Luca D’Alessio in arte LDA e di suo padre, Gigi D’Alessio. Il primo, figlio d’arte, ha dimostrato al talent, con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21, di non essere “un raccomandato” a dispetto delle accuse dei detrattori, sfoderando il suo talento vocale, nell’interpretazione e in fatto di scrittura creativa e suo padre aveva previsto un successo sfavillante per lui, data l’innata musicalità del figlio d’arte.

O almeno questo è quanto trapela da un video circolante nel web, che immortala Gigi D’Alessio mentre rilascia un’intervista a Paolo Bonolis, e anticipa i tempi del fenomeno LDA.

La previsione di Gigi D’Alessio sul successo di LDA

Tra una dichiarazione e l’altra, in replica ai quesiti di Paolo Bonolis, Gigi D’Alessio aveva così pronosticato il successo assicurato per il figlio LDA: ” Tu pensa che Luca adesso ha due anni e mezzo. Ed è nato veramente tra un concerto e l’altro, eh. Io tornavo dall’Australia e ho avuto la fortuna di vederlo nascere. Il giorno dopo sono ripartito per gli Stati Uniti. Altrimenti nemmeno avrei assistito al parto, alla nascita di Luca. La cosa più bella è che quel bambino lì, vedi? Te lo dico a distanza di una quindicina d’anni, diventerà uno dei più grossi musicisti”.

Oggi Luca D’Alessio in arte LDA ha 19 anni e già vanta diversi record all’attivo, conseguiti ad Amici 21, e di recente ha inoltre raggiunto il terzo podio nella Top album di FIMI con l’album di debutto eponimo. Non a caso nella sua previsione del successo di LDA, Gigi D’Alessio in tempi non sospetti ammetteva in conclusione: “Perché è un qualcosa di eccezionale. Guarda, mi imbarazza la sua musicalità”.

Parole d’encomio e al contempo una constatazione dal punto di vista musicale che ora fanno incetta di like e condivisioni in rete, soprattutto tra i fan di LDA.

