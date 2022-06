LDA live a Gigi uno come te: 30 anni insieme/ Gigi D’Alessio: ‘Magari rapparemo’

Amici 21, LDA confermato tra gli ospiti all’evento di Gigi D’Alessio: l’intervista

Per molti telespettatori può dirsi il vincitore mancato di Amici 21 di Maria De Filippi e intanto, non a caso, Luca D’Alessio in arte LDA tocca ora con mano l’amore dei fan e il successo raggiunto intraprendendo il percorso di studio nel canto al talent di Maria De Filippi. Nello show di Canale 5 il cantautore 19enne si è battuto in primis per fronteggiare il peso dei pregiudizi di chi lo etichetta come un raccomandato e “figlio di” nell’industria musicale, in quanto figlio di Gigi D’Alessio.

Con il talento dell’interpretazione e il canto uniti alla scrittura creativa mostrati ad Amici 21, LDA ha superato ampiamente i pregiudizi sul suo conto, come da lui stesso dichiarato in più occasioni, e ora si prepara a calcare il palco del Gigi uno come te: 30 anni insieme, ovvero l’evento organizzato a Piazza del Plebiscito, a Napoli, previsto per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio. Padre e figlio d’arte, quindi, appariranno allo stesso evento, che verrà trasmesso alle 21:25 circa su Rai Uno il 17 giugno e che tra gli altri ospiti accoglierà anche Fiorella Mannoia, Achille Lauro.

In attesa dell’evento, che oltre alla data sold-out del 17 giugno, si terrà anche il 18 giugno, Gigi D’Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Mio, palesandosi del tutto entusiasta all’idea di unire le forze con LDA, il terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato.

Le emozioni di Gigi D’Alessio in vista del Gigi uno come te: 30 anni insieme

“Sono emozionato voglio realizzare qualcosa di immenso e unico che spero verrà ricordato – ha dichiarato Gigi D’Alessio -. Sul palco con me ci sarà anche un cantante speciale, mio figlio LDA. Chissà, magari mi metterò a rappare con lui.”

All’evento in arrivo, come ospiti, presenzieranno anche Amadeus e Fiorello, e ancora Vanessa Incontrada e tanti altri. “Saranno in tanti ad aiutarmi a ricordare questi anni di carriera in quello che vuole essere un omaggio anche a tutti i napoletani da Totò a Maradona.”, fa sapere inoltre il cantautore e polistrumentista di Napoli, Gigi D’Alessio, estendendo il suo show come una dedica a Napoli e a chi ama la città del sole.

Chissà se, tra un’esibizione e l’altra, non possa registrarsi un duetto tra Gigi e LDA, magari sulle note di una delle canzoni incise insieme, come Buongiorno e Di notte. Non ci resta che attendere, quindi, il via all’atteso evento per saperne di più.

