Giovanna, Giovanni e Filippo, moglie e figli Alessandro Besentini/ Una famiglia unita

Alessandro Besentini, il rapporto con la moglie e i figli

Giovanna, Giovanni e Filippo sono moglie e figli di Alessandro Besentini, attore e regista conosciuto dal grande pubblico italiano perchè forma con Francesco Villa la coppia comica “Ale e Franz”. Il duo comico, uno dei più amati del piccolo schermo, è da sempre molto restio a parlare della propria vita privata e sentimentale, ma in alcune occasioni Alessandro ha parlato della moglie a cui è legato da tantissimi anni e da cui ha avuto due splendidi figli. Classe 1971, Alessandro è nato l’11 maggio a Milano e da diversi anni è sposato con Giovanna, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che l’ha reso padre di due figli: Giovanni e Filippo.

Travolgente e divertente sul palcoscenico, Alessandro è molto schivo e riservato nella sua vita privata e familiari. Nel 2006 però in occasione di una intervista rilasciata a Repubblica si è sbottonato parlando proprio dei suoi amatissimi figli. Con un velo di rimpianto il comico ha dichiarato: “purtroppo, come molti genitori, non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli. Quando riusciamo a stare insieme, se il tempo è bello, stiamo all’ aperto, giochiamo a calcio. Oppure andiamo al Circo”.

Alessandro Besentini di Ale e Franz: “l’ invenzione è parte dei giochi dei miei figli”

Non solo, Alessandro Besentini di Ale e Franz parlando proprio dei figli Giovanni e Filippo, nati dal matrimonio con la moglie Giovanna, ha raccontato che sin da bambini li ha avvicinati al mondo del teatro e dei burattini. “I bambini fanno sempre teatro, spontaneamente. La finzione, l’ invenzione è parte dei loro giochi. Quando ci troviamo con i nostri amici e con i loro figli, capita spesso che i bambini preparino per noi degli spettacolini assurdi, ridicolissimi e molto divertenti. Inventano animali, storie, qualcuno recita la parte del vigile, del poliziotto, delle persone che colpiscono di più la loro immaginazione” ha raccontato a Repubblica.

