Moglie e figli di Alessandro Besentini di Ale e Franz: chi sono

Non è raro che personaggi del mondo dello spettacolo vogliano proteggere la propria privacy, e per questa ragione non divulghi troppi dettagli sulla propria vita privata, difendendo soprattutto le loro famiglie e i propri figli. È questo il caso di Alessandro Besentini, il comico del duo Ale e Franz, che con il collega Francesco Villa ha dato vita a uno dei gruppi più conosciuti e apprezzati del mondo e della comicità in Italia, protagonisti di grandi programmi di successo come ad esempio mai di goal o Zelig.

Ciò che sappiamo della vita di Alessandro Besentini non è molto: conosciamo il nome della donna che ha sposato, ovvero Giovanna, e dei suoi figli, Besentini non ami particolarmente le luci della ribalta: non è infatti mai apparsa in TV e non ha mai fatto parlare di sé né della sua relazione con il comico: sembrerebbe dunque che sia una donna molto riservata che nonostante il lavoro del marito non ami troppo apparire sotto le luci dello spettacolo. Una scelta condivisibile, che prendono tante persone che appartengono a questo mondo: proprio in virtù della loro esposizione mediatica eccessiva, sono in tanti che preferiscono mantenere un profilo più basso nella vita privata preservando così di fatto le loro famiglie e soprattutto i loro figli.

Alessandro Besentini, il rapporto con i figli Giovanni e Filippo

Parlando dei suoi figli Giovanni e Filippo, qualche anno fa il comico Alessandro Besentini ha spiegato di non passare molto tempo con loro, ovviamente non per proprio volontà ma a causa del suo lavoro che lo tiene molti giorni lontano da casa in virtù dei programmi e degli spettacoli che fa insieme a Francesco Villa suo socio nel duo Ale e Franz per questo motivo Alessandro ha spiegato di soffrire molto a causa dell’assenza e della distanza dei suoi figli allo stesso tempo però il comico ha sottolineato come ogni momento libero era buono per stare con Giovanni e Filippo magari giocando a calcio o svolgendo qualche attività insieme come andare al circo.oggi i ragazzi sono cresciuti e certamente sono cambiate anche le loro esigenze: quel che però sappiamo è che la famiglia resta molto unita nonostante i tenti impegni.