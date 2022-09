Giovanni Angiolini al GF vip, dopo Michelle Hunziker?/ “Una birra al mare non basta a dimenticare un amore…

Giovanni Angiolini “non dimentica” Michelle Hunziker, tra una birra e il fratello Paolo: prossimo ingaggio al Grande Fratello vip?

Giovanni Angiolini potrebbe rivelarsi un futuro Grande Fratello vip 7 o prendere parte ad una delle stagioni successive al gioco dei vipponi in partenza il 19 settembre su Canale 5. Questo é quanto segnala il nuovo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Nuovo, che ha immortalato il sexy e misterioso medico e chirurgo ortopedico nonché ex Grande Fratello 14 in quello che sembra essere un momento di fine estate all’insegna della nostalgia di una lovestory passionale, quella con Michelle Hunziker.

L’ex Grande Fratello, così come immortalano le immagini della nuova paparazzata, sembra lasciarsi tirare su il morale dal fratello Paolo (che in costume come lui mostra un fisico scolpito), tra una birra ghiacciata e lo sguardo perso nel vuoto nel mezzo del caldo di una spiaggia, mentre i due si trovano al largo dell’isola vicina a Sassari, Mortorio, dopo la rottura improvvisa del medico con la conduttrice Michelle Hunziker.

Sembrano infatti lontanissimi i giorni in cui, fino ad un mese fa circa, Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker apparivano felicemente innamorati, del tutto incuranti della presenza di fan e fotoreporter pronti a beccarli in momenti di effusioni amorose hot. Del resto, Michelle e Giovanni non hanno mai temuto il giudizio dell’occhio pubblico durante la loro fugace lovestory, anche se qualcosa sembra essersi rotto per sempre tra loro.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sempre più lontani

I due avrebbero interrotto in definitiva i contatti, anche telefonici e mentre Michelle Hunziker, reduce dalla separazione con il secondo marito e personalità di prestigio del brand Trussardi, Tomaso Trussardi, si prepara per l’arrivo del primo nipote, il primogenito atteso dalla prima figlia avuta con il primo ex marito Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, Giovanni Angiolini sembra voler dimenticare la delusione di amore finito troppo presto, concedendosi un’escursione in gommone con il fratello Paolo.

Nel frattempo la produzione Mediaset avrebbe messo gli occhi sul bell’ex Grande Fratello 14 per un ingaggio stellare al Grande Fratello vip, che potrebbe concretizzarsi per il prossimo Grande Fratello vip 7 o prossimamente, per delle eventuali future stagioni del reality post-Gf vip 7, e magari proprio in coppia con il fratello Paolo.











