Michelle Hunziker torna in tv per un’occasione davvero speciale: lo show – evento “Pooh: Noi amici per sempre” dalla splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia. Uno spettacolo davvero unico ed imperdibile con la grande musica dei Pooh, una delle band di maggior successo della storia della musica italiane. Tra gli ospiti c’è anche Michelle Hunziker, la showgirl svizzera che recentemente abbiamo visto nella giuria di “Io Canto Generation”. Il 2025 è partito alla grande per la bellissima Michelle, anche se nelle ultime ore ha dovuto affrontare un piccolo incidente capito alla figlia Sole Trussardi. A raccontarlo è stata proprio la showgirl che sui social ha rivelato: “Sole si è rotta l’incisivo ieri… già ricostruito”.

La figlia più piccola di Michelle, nata dall’amore con Tomaso Trussardi, ha avuto un piccolo problema ad un dente, ma fortunatamente in suo soccorso è arrivato il medico di famiglia raggiunto con un volo in elicottero tramite un servizio di transfert. A parte il piccolo incidente di percorso, la Hunziker ha celebrato l’arrivo del nuovo anno in montagna con le figlie Sole e Celeste e alcuni amici.

Michelle Hunziker confessione hot: "L'autoerotismo fa bene! "/ "Il mio segreto di bellezza? Ho eliminato..."

Michelle Hunziker, l’incidente in montagna non la ferma!

Nonostante il piccolo incidente di percorso, Michelle Hunziker in montagna si è mostrata sempre in grandissima forma. La showgirl, infatti, nelle prime ore del mattino si è dedicata allo sport confidando che tra i suoi segreti di bellezza oltre ad una alimentazione sana e allo sport c’è anche l’autoerotismo. Una confessione del tutto inaspettata quella della Hunziker che ha detto: “se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto”.

Non solo, la showgirl consapevole di quanto ancora oggi l’autoerotismo sia considerato un tabù nel mondo della donne ha aggiunto: “troppo spesso prese dallo stress, della quotidianità, dalle angosce ci chiudiamo, ci blocchiamo. Amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo”. Infine la Hunziker con l’arrivo del 2025 non nasconde di essere pronta ad un nuovo amore a condizione che sia un “uomo galante e che la faccia sentire donna e protetta”.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Alessandro Carollo, il gossip su Matteo Viezzer