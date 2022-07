Giovanni Angiolini entra nella famiglia di Michelle Hunziker/ Il tenero quadretto…

Michelle Hunziker presenta Giovanni Angiolini alla figlia Aurora, gli scatti

Michelle Hunziker ha presentato in famiglia il suo nuovo compagno. La conduttrice svizzera sta facendo sul serio con Giovanni Angiolini. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, Michelle ha ritrovato la serenità accanto al chirurgo estetico anche se per il momento i due non hanno ufficializzato la loro relazione. Sul Settimanale Nuovo, sono state pubblicate delle immagini in cui Michelle e Giovanni appaiono assieme ad Aurora e a Goffredo Zerza. Gli scatti sono inequivocabili e indicano una certa complicità familiare. Michelle e Giovanni scendono dalla vettura e si guardano in giro in modo circospetto. A seguire arrivano anche Aurora e Goffredo. Dopo aver trascorso tutti insieme la serata, Michelle e Giovanni entrano in un hotel milanese in cui trascorrono la notte.

Michelle Hunziker "La famiglia si allarga"/ L'annuncio spiazza tutti ma...

La conduttrice svizzera ha un rapporto bellissimo con la figlia. Entrambe hanno costruito un rapporto di confidenza tanto che vedendole assieme sembra che siano due sorelle e non una madre e una figlia. Michelle è felice e per il bene delle sue figlie sta tentando di mantenere rapporti civili con l’ex marito Tomaso. In una recente intervista aveva rivelato: “Voglio fare subito quello che le coppie fanno dopo tanti anni. Perdonare me e perdonare lui senza rivangare ma provando a capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore”.

Michelle Hunziker e il fidanzato Giovanni Angiolini in crisi?/ “Weekend separati” ma…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il rapporto si fa serio

A dispetto delle malelingue, tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non è un semplice flirt passeggero. La loro storia sta diventando sempre più seria e lo dimostrano le foto apparse sui vari settimanali in cui si nota la forte intesa tra i due. La Hunziker, infatti, di recente era tornata in Sardegna, terra natìa di Angiolini, per godere delle bellezze dell’isola e per trascorrere del tempo con Giovanni. Durante questo periodo, deve essere cambiato qualcosa e i due si sono convinti a fare un passo avanti. Giovanni ha deciso di presentare Michelle in famiglia e poi la conduttrice a portato con sé Sole e Celeste, le figlie di 9 e 7 anni nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker/ Vacanza in Sardegna con le figlie ma dov'è il fidanzato Giovanni Angiolini?

Le bimbe sono apparse nelle foto scattate in barca da Michelle e postate sul suo profilo Instagram. E’ lecito pensare che in questo contesto le figlie di Michelle abbiano conosciuto Giovanni. La relazione tra i due si fa dunque più intensa e molti sono curiosi di capire dove arriverà. Terzo matrimonio per Michelle Hunziker in vista? Mai dire mai. Michelle intanto appare sorridente e felice e i malumori del passato sembrano essere alle spalle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA