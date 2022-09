Giovanni Angiolini vuole diventare padre?/ L’addio a Michelle non sarebbe un caso

Giovanni Angiolini e la rottura con Michelle Hunziker: i possibili motivi

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker sono stati definiti la “coppia dell’estate”; i due hanno spesso stupito con bollenti effusioni in Sardegna, terra del bellissimo medico. Purtroppo la notizia, come un fulmine a ciel sereno, ha riportato la rottura dei due amanti senza rivelarne i motivi.

Ruzwana Bashir nuova fidanzata di Tomaso Trussardi?/ Complici in barca: Michelle Hunziker dimenticata?

Secondo le indiscrezioni, sembra che a dividere Giovanni Angiolini e Michelle siano stati i differenti stili di vita: lavori diversi, età molto diverse e, magari, esigenze differenti hanno portato ad una crisi insanabile. Ora, la Hunziker è alle prese con sua figlia maggiore Aurora che, da quanto si è detto, dovrebbe essere incinta di pochi mesi. Il dottore più bello d’Italia, invece, si mostra sempre più sexy sui social e continua a viversi le ultime fasi della bella stagione. Entrambi sono presi dalla propria carriera professionale e non sembrano voltarsi indietro.

Michelle Hunziker nonna?/ Con Aurora Ramazzotti dimentica Giovanni Angiolini e...

Giovanni Angiolini vuole un figlio? La rottura con la Hunziker sarebbe anche per questo

Giovanni Angiolini ha postato un tenerissimo video di una bambina bionda sui social: “I may be 99% angel but that 1% gets me in trouble”. Queste le parole che allegate alla clip, alla quale il medico aggiunge: “Ho deciso, voglio una figlia così”.

Questa frase dell’ex gieffino sembra un richiamo alla voglia di paternità, ma potrebbe nascondere anche una frecciata alla sua ex fiamma Hunziker. D’altronde le figlie minori della conduttrice sono biondissime, che sia un caso? Intanto il gossip sostiene che la voglia di diventare papà di Giovanni Angiolini, possa essere uno dei motivi della rottura con Michelle. La verità non si conosce ancora del tutto, i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni come, del resto, non hanno mai portato alla luce la loro relazione.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma?/ Fan sognano, ma Angiolini…

© RIPRODUZIONE RISERVATA