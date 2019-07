GIOVANNI ARRIGONI/ “Per Katia provo un sentimento di amicizia” (Temptation Island)

Giovanni Arrigoni è un tentatore di Temptation Island 2019. Il modello e wakeskater ha attirato l’attenzione di Katia Fanelli, la fidanzata di Vittorio Collina, che all’interno del villaggio si è avvicinata a lui. Fin dal suo ingresso nel villaggio delle fidanzate Giovanni si è fatto notare attirando l’attenzione delle donne e in particolare della fotonica Katia che durante l’ultima puntata ha regalato ai telespettatori uno dei momenti più divertenti finora mai visti di quest’edizione. Giovanni si trovava in giardino intento a fare attività fisica; più lontana Katia lo guardava allenarsi in compagnia delle altre ragazze. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Katia si è lasciata andare ad un commento hot che tanto ha fatto divertire le ragazze e il pubblico da casa.

Giovanni Arrigoni: la proposta hot di Katia Fanelli: “cavalcami”

Katia è senza alcun dubbio la vera sorpresa di questa sesta edizione di Temptation Island 2019. La fotonica bionda, pur essendo fidanzatissima con Vittorio, non disdegna i bei ragazzi e per questo motivo ha puntato i suoi occhioni sul bellissimo Giovanni Arrigoni. Fisico statuario, spalle larghe ed addominali da urlo, Giovanni è uno dei tentatori più belli di questa edizione. Poteva la fotonica non notarlo all’interno del villaggio delle fidanzate? Impossibile, così Katia ha cominciato a chiacchiere con il ragazzo facendo ingelosire, e non poco, il fidanzato Vittorio. Così durante l’ultima puntata mentre lo guardava allenarsi, Katia si è lasciata andare ad un commento piccante dicendo: “cavalcami, cavalcami più forte Giovanni”. Il modello non ha sentito quanto detto dalla ragazza, ma le sue parole hanno fatto divertire tantissimo le altre ragazze e il pubblico da casa.

Giovanni Arrigoni: “Katia è solo un’amica”

Purtroppo il “sogno erotico” di Katia Fanelli su Giovanni Arrigoni è finito ben presto visto che la giovanissima promessa del wakeskater ha chiarito di vedere la fotonica solo come un’amica. Il 29enne, infatti, ha precisato di essere molto in sintonia con Katia, di avere tantissime cose in comune con lei, ma di provare solo un sentimento di amicizia. “Fuori da qui potremo essere solo amici” ha detto il bel tentatore; parole che non sono state particolarmente gradite da Katia che ha continuato ugualmente a pizzicare il modello e a scherzare con le altre ragazze del villaggio!



© RIPRODUZIONE RISERVATA