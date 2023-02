Giovanni Ciacci all’Isola dei Famosi 2023 dopo la squalifica dal GF Vip?/ “Spero di poter partecipare”

Giovanni Ciacci concorrente all’Isola dei Famosi 2023? Lui si candida…

Giovanni Ciacci è stato uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip 7. La sua avventura è stata breve ma molto intensa, e non solo per il coming out fatto in merito alla sua malattia, ma anche per lo spiacevole episodio ai danni di Marco Bellavia che gli è costato poi la squalifica.

A distanza di qualche mese dalla sua squalifica dal reality, Ciacci si candida per un’altra avventura televisiva: l’Isola dei Famosi 2023. In un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, Ciacci ha infatti dichiarato: “Spero di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Mi ero rifiutato di fare l’esame dell’HIV. È stato da parte mia un gesto di protesta. Sapevo infatti che per partecipare al reality non bisognava aver contratto nessuna malattia. Successivamente ho partecipato al Grande Fratello Vip e sono felice di averlo fatto perché ho contribuito a buttare giù il muro dell’indifferenza”.

Giovanni Ciacci e i retroscena sull’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip legati alla malattia

Tornando alla sua malattia, Ciacci ha raccontato di aver vissuto un momento davvero drammatico, durante il quale ha pensato di allontanarsi dal mondo dello spettacolo definitivamente. Ha quindi rivelato altri retroscena sulla sua partecipazione ai reality: “Si ho annunciato l’addio alla tv in passato. Quando ho detto che avrei abbandonato la tv qualcuno ha pensato si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi. – e ancora – Era saltata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi ma anche al Grande Fratello Vip. In quel momento mi dissi che era meglio smettere, dire basta. Non volevo dire nulla a nessuno sulla mia malattia e ho continuato ad andare avanti nella mia vita”, ha spiegato nel corso dell’intervista. La domanda ora è: Ilary Blasi accetterà la sua candidatura?

