Giovanni Ciacci, difende Luca Salatino dalle accuse di Elenoire Ferruzzi/ “È un ragazzo semplice”

Giovanni Ciacci prende le parti di Luca Salatino: “E’ un ragazzo semplice ma…”

Giovanni Ciacci ha espresso un parere in merito alla situazione tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino che si è venuta a creare al Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro avvenuto tra i due in cui Elenoire ha accusato Luca di non esprimere i suoi sentimenti nei suoi confronti, Giovanni ha provato a farla ragionare. Giovanni Ciacci ha chiesto a Elenoire: “Come si deve comportare con te Luca? Secondo me ti vuole tanto bene e ha paura di ferirti”. Elenoire Ferruzzi però è convinta che Luca le abbia già fatto del male e a quel punto Ciacci si inserisce nel suo discorso e le dice: “Visto che non ti vuole ferire di nuovo perché già l’ha fatto secondo te qual è la soluzione migliore?”.

Elenoire Ferruzzi non sa però cosa debba fare Luca Salatino ma Giovanni Ciacci è convinto che i tempo possa aggiustare tutto. Giovanni Ciacci le consiglia di prendersi i suoi tempi e di confidarsi con qualcuno solo se ne sente il bisogno: “E’ importante che tu capisca come Luca debba comportarsi con te perché lui ti vuole veramente bene”. Elenoire Ferruzzi ammette di contraccambiare quel bene che Luca prova nei suoi confronti e Ciacci le dice: “Devi far passare un po’ di tempo e ti devi dare una guida perché Luca è un ragazzo semplice. Non ci arriva e bisogna spiegargli come comportarsi”. Elenoire ammette di provare interesse proprio perché rapita dalla semplicità di Luca.

Tra Giovanni Ciacci e Pamela Prati non sembra correre buon sangue. All’epoca del caso Mark Caltagirone, Ciacci si lasciò andare a delle accuse nei confronti della showgirl e da quel momento il loro rapporto si è incrinato. Nella casa del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci si è confidato con Sara Manfuso spiegandole le circostanze in cui è avvenuto il primo incontro con Pamela Prati: “Ho conosciuto Pamela lavorando con Valeria. La prima volta che l’ho vista, si sono picchiate. Capisci che cosa ho visto io?. Ho avuto sempre questa immagine di lei, nella mia mente”, ha spiegato.

Il primo scontro tra Giovanni Ciacci e Pamela Prati risale al 2019 quando c’era il caso Pratiful con la questione Mark Caltagirone che faceva molto discutere nei salotti Mediaset, in particolare nei programmi di Barbara D’Urso. Ciacci accusò la Prati di aver preso tutti in giro. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci è tornato a parlare della lite con Pamela dichiarando: “Ho provato a chiamarla tante volte per cercare di parlarci e lei non mi ha mai risposto. Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato”. Riusciranno a chiarirsi o tra loro tirerà ancora aria di guerra?











