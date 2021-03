Giovanni Ciacci “Malore mentre parlavo con Adriana Volpe”/ “Ha chiamato i soccorsi..”

Giovanni Ciacci ringrazia Adriana Volpe per essersi resa conto del malore che lo ha colpito mentre parlavano al telefono. ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Giovanni Ciacci racconta di essersi sentito male e di essere stato prontamente soccorso grazie ad Adriana Volpe. Lo stilista e opinionista che collabora con “Ogni mattina”, il programma che la Volpe conduce tutti i giorni su Tv8, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, racconta cos’è successo. “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato“, ha spiegato Ciacci.

Grazie al pronto intervento di Adriana Volpe, Giovanni Ciacci che vive da solo è stato prontamente soccorso. Riconoscente alla conduttrice con cui continuerà a lavorare in televisione, lo stilista ha voluto ringraziarla pubblicamente.

Giovanni Ciacci e il forfait all’Isola dei Famosi 2021

A novembre, Giovanni Ciacci è stato contagiato dal covid. Nonostante sia guarito, le conseguense del covid si stanno facendo sentire sul fisico dello stilista che ha dovuto così rinunciare a partecipare all’Isola dei Famosi 2021. “Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni […] Io ero asintomatico ed ho riportato tutte queste cose come conseguenze. Io non avevo neanche la tosse, solo un po’ di affaticamento […] I medici mi hanno spiegato che anche questa è una conseguenza del Covid che ti lascia per 9-12 mesi”, ha raccontato negli scorsi giorni Ciacci ai microfoni di Pomeriggio 5. Ciacci, tuttavia, amante dei reality, spera di poter avere in futuro la possibilità di partecipare alle prossime edizioni del reality.

© RIPRODUZIONE RISERVATA