Benedetta Rossi: “sposai Marco in segreto alle Hawaii”/ “Fan spesso sotto casa mia”

Benedetta Rossi, amatissima ideatrice di “Fatto in Casa da Benedetta”, si racconta tra le curiosità sul marito Marco Gentili e la loro quotidianità in un piccolo paese di campagna. “Io e Marco ci siamo sposati alle Hawaii, è stato bellissimo – ha svelato, ospite di Stasera c’è Cattelan Su Rai Due – Il fatto di stare al centro dell’attenzione per un’intera giornata mi ha sempre messo un po’ a disagio, poi ho sempre pensato che una promessa tra due persone dovesse essere vissuta intimamente. Eravamo solo noi due”.

Benedetta Rossi ha sposato Marco Gentili nel 2009 dopo alcuni anni di conoscenza, e su Rai Due confessa che “lo sapeva solo mia nonna che ha mantenuto il segreto a casa. Noi quando facevamo i viaggi avevamo un blog di viaggi e abbiamo annunciato il matrimonio con le foto la mattina successiva”. Anche le famiglie “l’hanno saputo lì anche loro” e ammette che i parenti si sono dimostrati molto contenti “anche perché un matrimonio è un evento impegnativo”. Un matrimonio inusuale che riflette il suo amore per i viaggi: “io amo spostarmi e viaggiare, quando ho aperto il canale youtube nel 2011 ed è cominciata ad arrivare la monetizzazione ci siamo impegnati per crescere e guadagnare un pochettino per fare i nostri viaggi” ha svelato Benedetta Rossi al padrone di casa Alessandro Cattelan.

Benedetta Rossi: “le persone si presentano sotto casa mia, a volte chiamano il Comune”

Benedetta Rossi racconta anche altre particolarità della sua vita, che unisce la riservatezza all’immensa popolarità che ha saputo conquistarsi video dopo video e ricetta dopo ricetta. Vivendo in campagna “non è facile trovare la nostra casa ma a volte succede, le persone si presentano sotto casa e mi chiedono un saluto, un abbraccio, una foto e vanno via. Sono sempre molto discreti” spiega a Stasera c’è Cattelan Su Rai Due, riconoscendo però che “il resto del paese mi protegge”. E a questo proposito racconta anche un aneddoto: “una volta mi è capitato che arrivassero due volanti dei vigili, erano preoccupati perché avevano centinaia di chiamate di persone che volevano venirmi a trovare e non sapevano che cosa rispondere. Le persone chiamano dappertutto, anche il Comune”.

Benedetta Rossi a sorpresa svela anche come “è successo un paio di volte che cercassero di avvicinarmi alla politica ma io mi tengo lontana, perché la politica la deve fare chi sa fare politica. Io so cucinare”.











