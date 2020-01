GIOVANNI CONVERSANO VS SERENA ENARDU/ “Mi ha inseguito 2 anni dopo la rottura!”

“È un film già visto.” Esordisce così Giovanni Conversano che torna ospite a Pomeriggio 5 per parlare di Serena Enardu. Motiva nuovamente le sue accuse, aggiungendo altri dettagli: “Lei 10 anni fa, dopo avermi lasciato tramite una giornalista, lei ha venduto l’esclusiva a Visto – e aggiunge – Dopo la rottura, qualche mese dopo, mi sono fidanzato con Giada. Lei si è trasferita a Lecce e mi ha inseguito per due anni perché il giochino si era rotto!” E continua “Io per 10 anni non ho voluto parlare perché sui social lei non perdeva occasione per dire che volevo visibilità. Di lei non si parlava più allora e voleva ritrovare il giochino!” Biagio D’Anelli appoggia le sue dichiarazioni e ammette “È vero e Pago è infatti la seconda vittima di questo gioco!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giovanni Conversano, nuove accuse a Serena Enardu

Non si arrestano le critiche di Giovanni Conversano nei confronti della sua ex fidanzata Serena Enardu. I due hanno ormai due vite ben distinte, due famiglie e figli, eppure continuano a punzecchiarsi. È però soprattutto Conversano a continuare a pungere sui social e anche in tv la sua ex, stavolta prendendo spunto dalla partecipazione di Serena al Grande Fratello Vip per recuperare il rapporto con Pago. Conversano l’ha accusata di essere “malata di visibilità”: secondo l’ex tronista, lei sarebbe interessata solo a mostrarsi in tv e, per questo, starebbe usando la sua storia con Pago che è ora al Grande Fratello Vip. “Non voglio esprimere giudizi ma i fatti sono evidenti, credo sia andata perchè aveva necessità di tornare in tv”, ha ammesso Giovanni.

Giovanni Conversano torna ad attaccare Serena Enardu

Proprio nello studio di Pomeriggio 5, dove Giovanni Conversano torna anche oggi ospite della D’Urso, ha affermato che quest’astio sarebbe nato proprio in conseguenza ad alcune azioni di Serena. La Enardu avrebbe infatti agito alle sue spalle quando stavano ancora insieme, annunciando la loro rottura prima ad una giornalista, poi a lui. “Io sono venuto a saperlo dai giornali” ha dichiarato Conversano, dando questa come prova del fatto che il suo interesse principale sia da sempre la visibilità e la popolarità. Il pubblico attende però da giorni la replica della diretta interessata che, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, non ha ancora avuto modo di dire la sua sulle dichiarazioni di Giovanni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA