Giovanni Conversano vs Serena Enardu/ “Con Pago poco spontanei, lei…” (Domenica Live)

Giovanni Conversano, ospite oggi del programma Domenica Live, ha detto ancora una volta la sua su quanto accaduto tra la sua ex Serena Enardu e Pago all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. La padrona di casa della trasmissione domenicale di Canale 5, ha rivelato che dopo le accuse di Conversano la sorella di Serena Enardu, Elga, avrebbe chiesto di replicare, salvo poi defilarsi all’ultimo minuto. Da qui la decisione di invitare in studio l’ex volto di Uomini e Donne. Giovanni Conversano ha smentito di aver riservato delle accuse alla sua ex: “Nessuna accusa”, ha spiegato, rivelando i motivi della loro rottura e, al tempo stesso, del loro astio reciproco. “Lei mi lasciò tramite un giornalista che a sua volta mi comunicò che ci eravamo lasciati per un mio presunto tradimento. Chiesi ripetutamente di non abbinare il mio nome al suo. Da quando mi sono fidanzato con la mia compagna Giada, per 10 anni lei ha continuato sui social a martellarmi dicendo che era la mia ultima spiaggia”, ha aggiunto.

GIOVANNI CONVERSANO VS SERENA ENARDU: NUOVE ACCUSE

Giovanni Conversano, dopo aver reso questo retroscena sul suo passato sentimentale, ha espresso non pochi dubbi sulla relazione tra Pago e Serena Enardu. Il suo dubbio, in particolare, consisterebbe nel fatto che “quando si sono rivisti non erano spontanei, non credo che da luglio ad oggi non si siano mai visti”, ha aggiunto l’ex volto di Uomini e Donne. Nonostante gli sia stato chiesto in più occasioni di esprimere un giudizio sul rapporto che a suo dire ci sarebbe tra Pago e Serena Enardu, anche alla luce di quanto accaduto a Temptation Island Vip con la rottura drammatica ed il ritorno nella Casa del GF Vip, Conversano ha chiosato: “Non voglio esprimere giudizi ma i fatti sono evidenti, credo sia andata perchè aveva necessità di tornare in tv”, ha aggiunto, trovando in accordo diversi ospiti del salotto domenicale della rete ammiraglia di casa Mediaset. Serena avrà l’occasione per replicare nuovamente al suo ex?

