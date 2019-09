Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli/ Le chiede di sposarlo in diretta a Vieni da me

Giovanni Conversano chiederà a Giada Pezzaioli di sposarlo a sorpresa e in diretta a “Vieni da me” dopo 9 anni di fidanzamento. «Io mi sono deciso, è ora. Abbiamo un figlio, Enea», ha detto a Caterina Balivo sulla modella, finalista quest’anno a Miss Italia. Convinta di essere stata invitata per un’intervista, non sa nulla e infatti in questi minuti è in sala trucco. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato come l’ha conosciuta: lui aveva 31 anni e lei 16. «Io conducevo le tappe pugliesi del concorso di Miss Mondo. Lei un giorno arrivò perché doveva essere ospite d’onore. Quella sera ero anche accompagnato da un’amica, un flirt. Appena la vidi pensai che venisse da un altro pianeta». Per lui è stato un colpo di fulmine, per lei no. Inventò una scusa per liquidare quella ragazza, perché voleva conoscere e andare a cena Giada Pezzaioli. «Lei mi chiese un autografo e io le chiesi il numero di telefono, ma lei mi diede la mail».

GIOVANNI CONVERSANO A VIENI DA ME PER CHIEDERE A GIADA PEZZAIOLI DI SPOSARLO

Giovanni Conversano racconta di aver fatto di tutto per avere il numero di telefono di Giada Pezzaioli. «Eravamo a cena, lei si è alzata ed è andata in bagno. Ho preso il cellulare e mi sono fatto uno squillo». A causa della differenza di età, l’ex tronista di Uomini e Donne ci è andato piano. Infatti hanno cominciato a sentirsi via telefono. «I genitori la vedevano messaggiare a tavola. Mi disse che dovevo andare dai genitori a presentarmi». E lui si è fatto oltre mille chilometri per presentarsi alla famiglia della fidanzata. Lei alla fine ha deciso di trasferirsi in Puglia con lui quando aveva 17 anni. «Sono riuscito a farmi volere bene, non era facile. Avevo 31 anni e con tutto quello che c’era stato in passato. Lei è venuta a vivere da me a Lecce. Mia madre era scettica per la differenza d’età e per quello che provavo, ma io ero convinto». E invece la storia è andata avanti.

