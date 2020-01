Giovanni Conversano “Miriana Trevisan grande donna”/ “Emozionante con Pago al GF Vip”

Giovanni Conversano continua a seguire il Grande Fratello Vip 2020 e, se la settimana scorsa ha criticato il confronto tra Serena Enardu e Pago, dopo aver visto l’incontro tra Pacifico Settembre e la sua ex moglie Miriana Trevisan, su Instagram, non solo applaude l’emozione che sono riusciti a trasmettere, ma consiglia al cantante di trovare una donna che lo ami come ha dimostrato di fare Miriana che, di fronte ad un suo momento di difficoltà, ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia per dimostrargli affetto, sostegno e rispetto. Nel descrivere Miriana come donna, così, l’ex tronista utilizza i tre aggettivi che ha usato lo stesso Pago ieri sera quando Signorini gli ha chiesto di descrivere con tre parole Miriana. “Queste sono le donne che ci piacciono: indispensabile, presente, forte”, ha scritto Conversano.

GIOVANNI CONVERSANO: “EMOZIONANTI PAGO E MIRIANA TREVISAN AL GF VIP”

Giovanni Conversano promuove a pieni voti l’incontro tra Miriana Trevisan e Pago che sono riusciti ad emozionare non solo il pubblico, ma anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020, commossi non solo dalle parole dette da Miriana, ma anche dal grande affetto che ancora c’è tra i due ex coniugi. “Volevate sapere la mia visione… Eleganza, raffinatezza, sensibilità, intelligenza. Miriana Trevisan, da grande donna qual è, ha compreso il momento di Pago ed è intervenuta a supporto del marito. Padre del loro unico figlio”, ha scritto l’ex tronista pubblicando una storia su Instagram con cui si è rivolto ai followers. Poi, sentendo sua la storia privata di Pacifico Settembre, conclude un post con un consiglio: “Caro Pago, anche tu come me sei rimasto orfano di padre e meriti una donna che ti amici come Miriana. Questa sera mi avete emozionato”.

