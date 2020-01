Miriana Trevisan ex moglie Pago/ Al Grande Fratello Vip con una lettera del figlio Nicola?

Stasera nella Casa del Grande Fratello Vip, Pago avrà modo di riabbracciare l’ex moglie Miriana Trevisan. I due, dopo essersi lasciati, sono praticamente diventati migliori amici, legati per la vita dalla nascita di un figlio che amano pazzamente. E così, dopo l’incontro con Serena Enardu, entrerà nella residenza più spiata d’Italia anche il suo vero primo amore, per dispensare qualche consiglio e un caloroso abbraccio. Lo scorso dicembre, proprio l’ex di Non è la Rai, ospite di Vieni da me aveva già parlato di Pacifico Settembre. “Ci stimiamo molto, c’è un bel rapporto tra noi. Siamo due genitori, c’è solo questo”, ha spiegato. “Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”, ha aggiunto.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan aveva anche parlato di Serena Enardu: “Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto”, ha ammesso chiacchierando con Caterina Balivo. “Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”, ha chiarito l’ex Velina di Striscia la Notizia. Con molta probabilità, entrando nella Casa del GF Vip, avrà modo di parlare con Pago del figlio, aggiornando il genitore sulle ultime news, tra scuola e sport. Porterà in dono anche un suo pensiero? Probabile, magari una missiva scritta di suo pugno… chi lo sa.

Il rapporto tra Miriana e Serena Enardu

E mentre il popolo dei social sogna in grande sperando che l’amore tra Miriana e Pago possa riaccendersi, proprio la Miriana Trevisan ha spento il fuoco che brucia dentro il cuore dei più romantici. E così, su Instagram ha scritto: “A tutti voi romantici che sognate un ritorno d’amore tra me e Paci… – ha specificato l’ex stellina di “Non è la Rai” e Velina di “Striscia la notizia” – Esiste un’altra forma autentica d’amore, quella fraterna. Vi abbraccio”. “Pago, dopo Temptation Island Vip, non ha cercato o voluto Serena – ha detto Miriana Trevisan intervistata dal settimanale “Chi”-. Ma si è goduto suo figlio e la famiglia per ricominciare […] Serena sta compiendo un percorso personale perché solo ora si è resa conto veramente di tutto. Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata”. Per la Trevisan la carta del GF Vip è stata un tentativo anche perché la Enardu sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro lei: “Se l’ho sentita? Non ho nemmeno il suo numero di telefono, è stata una scelta di Pago quella di tenerci separate”.



