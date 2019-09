Giovanni Conversano/ “Serena Enardu, sei solo capace di far soffrire”, e su Pago… (Temptation Island Vip)

GIOVANNI CONVERSANO NUOVO ATTACCO A SERENA ENARDU…

Giovanni Conversano torna ad attaccare l’ex compagna Serena Enardu dopo le polemiche dei giorni scorsi e proprio quando questa sera andrà in onda la nuova puntata di Temptation Island VIP in cui ci dovrebbe essere tra la ragazza e Pago, dato che i due appaiono al momento una delle coppie più in crisi del reality show targato Mediaset. Fresco dell’imbarazzante situazione venutasi a creare in diretta televisiva quando ha chiesto la mano di Giada Pezzaioli, per una proposta di matrimonio senza il fatidico “sì”, l’ex calciatore nonché corteggiatore della Enardu nel salotto di “Uomini e Donne” ha scritto di suo pugno una lettera al magazine DiPiù prendendo spunto dal comportamento di Serena sull’isola delle tentazioni nei confronti proprio di Pago. “Serena, sei una che ammicca, sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te” è andato giù duro Conversano, riferendosi a quanto sta accadendo sulle spiagge del reality ma togliendosi pure qualche sassolino dalla scarpa probabilmente in merito alla relazione che ha avuto con la Enardu.

GIOVANNI CONVERSANO: “HO PASSATO DEI MONETI DRAMMATICI A CASA TUA…”

Nella sua invettiva contro l’ex fidanzata, Giovanni Conversano ha in qualche modo solidarizzato con Pago, paragonandolo a “un cane ferito che soffrirà quando vedrà quello che hai combinato, proprio come ho sofferto io quando dicesti che non ero un ragazzo serio e che ti tradivo”. Secondo l’ex calciatore, Serena Enardu sarebbe una persona che se ne infischia degli altri, nonostante lui stesso avesse all’epoca messo a rischio il proprio rapporto con la madre pur di salvare quello con la ragazza. “Ho passato dei momenti drammatici a causa tua: mia madre per settimane non mi rivolse la parola ma io non sono stato mai come mi hai descritto” aggiunge Conversano che poi mette sul tavolo il carico ricordandole che nella vita tutto torna, soprattutto per le persone come lei che sono solo capaci di far soffrire: “Sei una donna che ha paura del tempo che passa, una donna che sognava lo spettacolo ma che si è ritrovata ai margini di quel mondo. Fatti un esame di coscienza!”. Come si comporterà questa sera Serena con Pago, in attesa di scoprire cosa ha detto Giovanni di lei?

