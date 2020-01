Giovanni Conversano Vs Serena Enardu/ “Sarà un su..cesso!” (Grande Fratello Vip 2020)

Giovanni Conversano torna alla carica contro Serena Enardu e non poteva essere altrimenti, non dopo quello che abbiamo visto e sentito durante Temptation Island Vip. Lei e il suo ex compagno Pago hanno preso parte al reality estivo sui sentimenti ma finendo subito al cospetto di una crisi che, forse, non è ancora risolta, non dopo quello che l’ex tronista ha rivelato ieri durante la prima puntata del Grande Fratello Vip in cui è successo quello che in pochi si aspettavano. Pago è entrato nella casa e lei era lì, subito fuori, per cercare di entrare non prima di essersi rimessa alla volontà del pubblico sovrano. Toccherà proprio agli spettatori, tramite televoto, sceglierà se Serena Enardu entrerà o meno nella casa anche se in pochi credono che le motivazioni del suo ritorno in tv siano “quelle di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso della sua storia con Pago”. E Giovanni Conversano?

GIOVANNI CONVERSANO CONTRO SERENA ENARDU SUI SOCIAL

Il suo ex all’epoca di Uomini e donne non si è certo tirato indietro quando è arrivato il momento di dire la sua sulla presenza di Serena Enardu un tv schierandosi dalla parte di chi pensa ancora che il suo unico interesse sia il business e così, dopo una serie di scimmiette ed emoticon al grido di “bocca mia taci”, ecco arrivare l’affondo. In particolare, Conversano ha scritto: “Comunque vada sarà un su..cesso” con tanto di emoticon e risatine. Anche a Mattino5 oggi hanno parlato della questione e sono molti gli opinionisti convinti che il suo sia solo interesse e che in realtà Serena non sia interessa a Pago, su tutti Elisa Toti ha rilanciato: “Ma dopo quello che gli hai fatto.. lascialo in pace e fatti da parte!”. Toccherà al pubblico l’ultima parola anche se la permanenza di Serena potrebbe essere relativa ad una sola settimana, questo lo capiremo in corso d’opera. Inutile dire che la sorella Elga si è già mobilitata per permettere alla sorella di entrare in casa.

