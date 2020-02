Giovanni, corteggiatore Sara Amira/ Uomini e Donne: “se ti piace una persona…”

Sara Amira porta in esterna Giovanni, un ragazzo che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne esclusivamente per conoscere lei e ammette di essere molto interessata a conoscerlo. “Prima di uscire con lui, l’avevo visto con Witty e mi era intrigato subito“, afferma Sara che non nasconde la sua voglia di conoscerlo bene. La tronista, in studio, spiega a Maria De Filippi di essere rimasta molto colpita anche dall’intraprendenza di Giovanni che, dopo averla vista in tv, ha chiamato immediatamente la redazione per conoscerla. Da parte sua, Giovanni conferma di essere interessato a Sara che, oltre ad essere una bellissima ragazza, è anche una persona che lo intriga molto. Anche Daniele Dal Moro, con lo sguardo, approva la presenza di Giovanni che è sicuro che per capire se una persona ti piace basta uno sguardo.

GIOVANNI, CORTEGGIATORE SARA AMIRA: “BASTA UNO SGUARDO PER CAPIRE SE TI PIACE UNA PERSONA”

Giovanni, con una sola esterna nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, conquista le attenzioni di Sara Amira e afferma con sicurezza di essere molto interessato a conoscere la tronista. “Sono sicuro che basta una sguardo per capire se una persona ti piace”, afferma il corteggiatore. “Non è necessario tanto per capire se una persona ti può interessare”, aggiunge ancora trovando l’appoggio di Daniele Dal Moro che ha eliminato Ginevra Mancini per la sua indecisione sul corteggiare lui o Carlo Pietropoli. L’arrivo di Giovanni entusiasma Sara, ma non Sonny che torna ad attaccare la tronista che non si fida delle sue intenzioni considerandolo falso e costruito nelle sue reazioni che “non sono di pancia”, afferma Sara.

